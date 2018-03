La Cassazione torna sul licenziamento per lavoro durante la malattia

leggioggi

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Svolgere attività extralavorativail periodo dicostituisce un illecito disciplinare se, in astratto, la stessa avrebbe potuto mettere in pericolo la guarigione. A questa conclusione è pervenuta lacon sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, che ha rinviato alla Corte d’Appello una causa suldi un lavoratore esibitosi in pubblico con la sua band nel periodo di assenza dalper. Si è giunti al terzo grado di giudizio dopo che la Corte d’Appello ha accolto il reclamo proposto dal lavoratore, vistosi respingere in Tribunale la domanda di annullamento dele reintegrazione nel posto di. Secondo la Suprema Corte non è sufficiente che l’attività, in concreto, non abbia pregiudicato la ripresa. Si chiede invece al dipendente di adottare tutte le cautele necessarie per scongiurare una prosecuzione della. La ...