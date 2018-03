La Camera dei debuttanti | foto | firme e silenzio stampa

Camere. Di Maio : decisivi per scelta - a noi la Camera. Al via la registrazione dei deputati : Come al Senato, dove i neo eletti sono 207, anche alla Camera ci sarà un ricambio record con il 66% degli onorevoli alla prima legislatura. Un turn over particolarmente massiccio si registra nel M5s e nella Lega che hanno ingrossato le fila come mai prima d'ora

Di Maio : 'A noi la presidenza della Camera ma dialogo con tutti. Subito l'abolizione dei vitalizi' : Per la definizione delle presidenze delle camere 'stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le ...

Di Maio vuole la presidenza della Camera dei Deputati : Salvini telefona a Di Maio con l'intento di cercare le prime soluzioni riguardo la presidenza di Camera e Senato. Berlusconi non prende bene l'avvicinamento del movimento alla "zona centrodestra". Gentiloni richiama al coraggio e alla serietà. Intanto si è forse già deciso a chi toccherà la presidenza della Camera dei Deputati. Prime condizioni post voto Da una telefonata tra Di Maio e Salvini ne è emerso (a quanto pare) il nome del futuro ...

M5s : chiediamo la presidenza della Camera"Da lì deve partire l'abolizione dei vitalizi" : Danilo Toninelli: "Abbiamo presentato la nostra richiesta di avere la presidenza della Camera, nessuno ci ha detto di no: oggi c'e' stata una prima fase di una serie di incontri". Salvini sulla futura legge elettorale: "Basta introdurre un premio di maggioranza"

M5s - Toninelli : “Abbiamo chiesto un presidente alla Camera perché da lì si parte per l’abolizione dei vitalizi” : Al termine del giro di primi incontri condotti dal M5s oggi, la delegazione del Partito Democratico composta del neo segretario Maurizio Martini e Lorenzo Guerini non hanno rilasciato dichiarazioni. A parlare invece sono stati Giulia Grillo e Danilo Toninelli del Movimento 5 stelle nella sala stampa di Montecitorio: “Sui presidenti delle Camere, Pd e Lega sono d’accordo sul metodo. Abbiamo chiesto la presidenza di Montecitorio”.“Abbiamo ...

Camera e Senato - l’elezione dei presidenti come speranza per un governo. Totonomi : Toninelli - Romani - Carelli - Gelmini : “Ascoltare tutti“, “Aperti a tutti“. A scrivere sembra la stessa mano, ma i messaggi arrivano da mittenti diversi: da una parte il segretario della Lega Matteo Salvini e dall’altra il capo politico del M5s Luigi Di Maio. E in quel “tutti” ci sono anche loro, soprattutto mentre entrambi parlano dei presidenti delle Camere. L’elezione di chi guiderà le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama ...

