La bomba di ieri in Texas è collegata a quelle di Austin

Fano : bomba fatta esplodere in mare dagli artificieri della Marina Militare : L’ordigno della Seconda Guerra Mondiale trovato il 13 marzo scorso vicino alla spiaggia Sassonia, a Fano , è stato fatto brillare a circa due miglia al largo della costa dagli artificieri della Marina Militare . Le operazioni di brillamento hanno richiesto più tempo del previsto a causa delle condizioni del mare ma hanno avuto successo. L'articolo Fano : bomba fatta esplodere in mare dagli artificieri della Marina Militare sembra essere il ...

Montepulciano - bomba a mano trovata vicino a caserma carabinieri - : La scoperta effettuata stamattina nella città in provincia di Siena. La granata era appoggiata ai piedi di una colonna. Per disinnescarla è stato richiesto l'intervento degli artificieri da Firenze

Siria : medici - 47 civili uccisi ieri in bombardamenti Afrin