Kosovo | lacrimogeni in Parlamento contro intesa su confine Montenegro

Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro l’accordo sui confini con il Montenegro : In Kosovo i parlamentari dell’opposizione hanno tirato dei fumogeni durante una sessione all’Assemblea della Repubblica, il Parlamento locale, per protestare contro l’approvazione dell’accordo del 2015 sui confini con il confinante stato del Montenegro . I deputati hanno tirato diverse bombolette nell’aula, The post Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro ...

