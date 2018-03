Koji Igarashi ' IGA' torna a parlare del suo Bloodstained | Ritual of the Night in

eurogamer

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Lo scorso fine settimana, il publisher 505 Games era presente all'evento SXSW, insieme ad alcune tra le leggende dell'industry come(Castlevania), Warren Spector (Ultima Underworld, Deus Ex, System Shock) e Paul Neurath (Ultima Underworld, System Shock 2, Thief). Durante questo weekend, sono stati rivelati nuovi dettagli sui loro progetti, Underworld Ascendant eof the.Sabato 17 marzo il grande'IGA' (Castlevania: Symphony of the) ha condiviso interessanti novità sul suo nuovo progettoof the. In questo nuovo panel IGA ha condiviso le proprie esperienze nello sviluppo e la creazione di uno dei più entusiasmanti titoli finanziati dai fan di tutti i tempi e ha discusso del suo ritorno al genere "Metroidvania", genere che egli stesso ha contribuito a creare e definire attraverso la sua celebre ...