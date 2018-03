Kia Ceed | nuova e ancora più europea

Kia Ceed Sportswagon - per qualche bagaglio in più : GINEVRA. Kia raddoppia l'offerta presentando al Salone di Ginevra la nuova Ceed Sportswagon , terza generazione di familiare media, completando la gamma coreana nel segmento C dopo il debutto della ...

Nuova Kia Ceed - l’anteprima della berlina compatta : Una Monaco imbiancata di fresco tiene a battesimo una colorata coreana. Si tratta della Nuova Kia Ceed, che arriva a 12 anni dalla prima generazione, nata a fine 2006. Progettata, sviluppata e costruita in Europa e, per questo, mostrata in anteprima mondiale nella città bavarese, sfilerà all’imminente Salone dell’auto di Ginevra, dove sarà svelata anche un’inedita versione di carrozzeria. Rispetto al modello precedente, la Nuova Ceed ha linee ...

Kia Ceed - niente più apostrofo ma tanta tecnologia. E stile – FOTO : E sono tre, con quella appena svelata, le generazioni di Kia Ceed. “Ceed”, rigorosamente senza quel macchinoso apostrofo che era stato affibbiato alla compatta coreana con dna europeo nel 2006. Da allora ne sono state costruite 1,28 milioni, di cui 640 mila della seconda generazione arrivata nel 2012. Ma la nuova Ceed, che Kia ha deciso di svelare in anteprima rispetto al salone di Ginevra del mese prossimo, ha ...

Kia Ceed - Con la nuova generazione perde l'apostrofo : La Kia presenterà al Salone di Ginevra la nuova generazione della Ceed, progettata per il mercato europeo e disponibile nelle concessionarie nel corso dell'estate. La Ceed, venduta fino a oggi in oltre 1,28 milioni di esemplari dal 2006, è giunta alla terza generazione e perde per l'occasione l'apostrofo nella denominazione ufficiale, mantenendo però una delle caratteristiche commerciali che l'hanno sempre caratterizzata: la garanzia di 7 anni o ...