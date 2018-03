Juventus | arriva il J Hotel | è il primo albergo di una squadra in Italia

Juventus - De Sciglio : 'La svolta è arrivata contro la Lazio' : "La svolta è arrivata con il gol di Dybala contro la Lazio ". A dirlo è Mattia De Sciglio , difensore della Juventus. L'ex Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato l'attuale lotta scudetto, che vede i bianconeri a + 4 sul Napoli. "Dal punto di vista mentale la vittoria dell'Olimpico ci ha dato una spinta in più. Poi il successo di ieri ...

Corsa Scudetto : il Napoli tiene vivo il sogno - cinque partite per arrivare allo scontro diretto con la Juventus : cinque partite per arrivare allo scontro diretto e provare a giocarsi il tutto per tutto allo Juventus Stadium. E’ questo il minisprint che il Napoli prepara per tenere in vita il sogno Scudetto. Un sogno ancora vivo nonostante il sorpasso in classifica e in cui i giocatori azzurri credono fino in fondo. La consapevolezza dei propri mezzi e la personalita’ sono due aspetti su cui Maurizio Sarri ha lavorato molto nei suoi tre anni a ...

Corsa Champions League / Roma - Lazio - Inter e Milan : chi arriva tra le prime quattro con Napoli e Juventus? : Corsa Champions League: Roma, Lazio, Inter e Milan si lottano il terzo e quarto posto con la Juventus e il Napoli che si sono assicurate ormai le prime due posizioni in classifica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:48:00 GMT)

Arriva la Barbie di Sara Gama - calciatrice di colore della Juventus : La bambola più famosa del mondo ora gioca anche a calcio. Se non l’avete capito, Big Jim è quello seduto in tribuna, a battere le mani per l’ennesimo colpo di tacco. Ebbene: è stata creata la Barbie di Sara Gama, capitano della squadra femminile della Juventus e della nazionale femminile italiana. E nessuno dica che il calcio non è uno sport per signorine. La nuova creazione della Mattel – l’azienda che produce la Barbie e che per ora ha ...

Ascolti tv ieri - È arrivata la felicità vs Tottenham Juventus | Dati Auditel 07 marzo 2018 : Ascolti tv ieri, 7 marzo 2018. L’evoluzione sentimentale e umana dei protagonisti della fiction Rai ‘È arrivata la felicità‘ avrà conquistato l’attenzione degli italiani oppure la sfida calcistica tra Tottenham e Juventus sarà entrata nelle case di più telespettatori? Ricordiamo che c’erano anche Le Iene su Italia 1 e Chi l’ha visto su Rai 3. Ma vediamo come sono anDati tutti i Dati Auditel del 7 marzo ...

Retroscena Inter - il prossimo colpo di mercato potrebbe arrivare dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...

Juventus-Marchisio - la moglie su instagram : “La tolleranza arriva fino…” : Juventus-Marchisio, la moglie su instagram: “La tolleranza arriva fino…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Marchisio- Un’altra esclusione dopo quella nel match di Champions League contro il Tottenham. Claudio Marchisio non ha preso parte al derby di ieri pomeriggio contro il Torino. Per il centrocampista bianconero solamente ...

Infortunio Bernardeschi - arrivano nuove notizie (non positive) da casa Juventus : Infortunio Bernardeschi – Il comunicato di ieri della Juventus in merito all’Infortunio di Bernardeschi non lasciava presagire nulla di buono in attesa degli esami strumentali. Ebbene, quest’oggi le novità rivelate da Skysport, che arrivano direttamente da casa Juventus, non sono certo positive. Gli esami sul ginocchio di Bernardeschi sono stati rinviati. Il motivo? Il ginocchio è ancora troppo gonfio per effettuare gli esami ...

Su Netflix arriva First Team Juventus : la clip esclusiva con Del Piero : Il progetto rappresenta l'esordio del colosso di video-streaming nel calcio ed è, quindi, un attestato di stima verso lo sport nazionale italiano e, in particolare, verso il club bianconero. Nella ...

Dalla Spagna : la Juventus spinge per arrivare a Gayà : Dalla Spagna sono sicuri: la Juventus vuole Josè Gayà. Secondo quanto riportato da 'El Digital', i bianconeri sono fortemente interessati al terzino 22enne in forza al Valencia. Pur di arrivare allo ...

Juventus - dalla Spagna sono certi : arriva il nuovo terzino! 30 milioni la clausola rescissoria… : Juventus, dalla Spagna sono certi: arriva il nuovo terzino! 30 milioni la clausola rescissoria… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, dalla Spagna- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “El Gol Digital”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani sul suo nuovo terzino sinistro. Possibile addio in estate ad Alex Sandro, ...

La Juventus è arrivata a Firenze : ecco l’accoglienza riservata a Bernardeschi [VIDEO] : L’attesa per Fiorentina-Juventus sta per finire. Domani sera i bianconeri saranno di scena al ‘Franchi’ per la 24^ giornata di Serie A. Una gara da sempre molto sentita a Firenze per la storica rivalità tra le due tifoserie. Per la Fiorentina è ‘La Partita’ che può trasformare una stagione da negativa a positiva. Per conquistare i tre punti i viola dovranno giocare una gara perfetta visto il ruolino di marcia che ...

Svolta Juventus - arriva il vero “grande colpo” per il calciomercato : La Juventus ha piazzato in queste ore un grande colpo che potremmo definire “di mercato”. Il Corriere di Torino rivela infatti che sarebbe ad un passo il rinnovo del contratto di due cardini del calciomercato bianconero, vale a dire Marotta e Paratici. Coloro i quali hanno costruito la grande squadra che è adesso la Juventus, proseguiranno dunque la propria “missione” in casa bianconera. Un colpo davvero importante per la ...