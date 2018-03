Juventus | alla 29ª mai rivali così vicini E Allegri perse uno scudetto da +4

Juventus - Douglas Costa : 'Sogno i Mondiali - per questo farò bene alla Juve' : L'arma in più della Juventus, che con le sue accelerazioni può cambiare le sorti di una partita. Douglas Costa s'è conquistato con merito anche un posto con la nazionale brasiliana, e oggi ha parlato ...

Juventus e Napoli : allarmi infortuni. Si fermano Alex Sandro e Hamsik : Juventus E Napoli- Una lotta scudetto che si deciderà nelle ultime 10 giornate di campionato. Juventus e Napoli infiammano il campionato. La nostra Serie A resta l'unico campionato ancora aperto e senza un vero e proprio padrone. Una lotta scudetto che potrebbe perdere due protagonisti da ambo le parti. Di fatto, nelle ultime ore, in […]

L’agente di Asamoah : “Al 50% resterà alla Juventus” : L’agente di Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di Radio Rai riguardo il futuro del suo assistito, cercato con insistenza da Napoli e soprattutto Inter. “Kwadwo deciderà dopo la sosta. Ha il 50% delle possibilità di restare a Torino. In Italia ci sono diversi club che cercano un terzino, ma ha richieste anche da Germania e Francia”. Resta quindi viva per l’esterno ghanese anche l’ipotesi di una permanenza alla Juventus, dove in questa ...

Juventus - Dybala in vacanza a Madrid scatena i social. Ma è un falso allarme : Al netto delle smentite di tutte le voci di addio da parte dello stesso giocatore e della stessa Juventus, sarebbe comunque un po' folle comunicare al mondo la propria presenza a Madrid se in corso ...

Juventus - allarme infermeria : si ferma Chiellini. Novità su Cuadrado e Bernardeschi : Juventus, allarme infermeria- Dopo il mezzo passo falso contro la Spal, il quale ha concesso al Napoli di accorciare le distanze a -2 punti, la Juventus è pronta a concentrarsi in questo finale di stagione che si annuncia elettrico ed entusiasmante. Bianconeri ancora in corsa su 3 obiettivi su 3. Notizie non di certo entusiasmanti […]

Napoli-Genoa 1-0 - azzurri a -2 dalla Juventus : Roma, 19 mar. , askanews, Il Napoli supera il Genoa per 1-0 e sale a -2 dalla Juventus capolista. Gara molto equilibrata in cui il Napoli non riesce ad aprire un varco nella difesa ospite, colpendo ...

Albiol manda il Napoli a -2 dalla Juventus : un bel Genoa cede per 1-0 : La cronaca della partita Genoa senza paura al San Paolo. Tanto che, all'11', Lazovic va via a Koulibaly sparando contro l'esterno della rete da posizione impossibile. Risponde Mertens, che non trova ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Napoli vince e va a -2 dalla Juventus! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata del torneo. L?inter affonda la Sampdoria, Milan e Roma non sbagliano(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 22:51:00 GMT)

Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol - Sarri a meno 2 dalla Juventus : Un Napoli "modello Juve" ha vinto contro il Genoa con il minimo sforzo e grazie ad un difensore, Albiol, su azione d'angolo. Il modo forse più giusto per avvicinare i bianconeri, adesso avanti sole ...

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol di testa - azzurri a -2 dalla Juventus! Lotta per lo scudetto : Il Napoli ha sconfitto il Genoa per 1-0 nel posticipo della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio e si è portato a soli due punti dalla capolista Juventus. Gli azzurri, di fronte al proprio pubblico del San Paolo, hanno sfruttato al meglio l’inatteso pareggio dei bianconeri sul campo della SPAL e riaprono i conti i ottica scudetto. I ragazzi hanno ampiamente meritato il successo: dopo i pali colpiti da Insigne al 44′ (colpo di ...

Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol. Sarri a -2 dalla Juventus : Il Napoli batte il Genoa in casa , 1-1, grazie a un gol di Albiol e si avvicina alla Juventus capolista, ora lontana due punti. LEGGI LA CRONACA

Napoli-Genoa - dalle 20.45 La Diretta Gli azzurri possono riportarsi a - 2 dalla Juventus : Il Napoli, reduce dallo 0 a 0 di San Siro e prima ancora dal rovescio casalingo con la Roma , risultati che sono costati la testa della classifica ai ragazzi di Maurizio Sarri, torna al San Paolo ed ...

Marotta svela : “Wilshere alla Juventus? Stiamo per prendere un altro calciatore…” : La Juventus in campo per la gara di campionato contro la Spal, prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Wilshere? Noi ogni giorno, periodicamente siamo sempre indicati come squadre che comprano. Abbiamo una rosa numericamente sufficiente per affrontare tutte le nostre competizioni. Nel nuovo ciclo con Andrea Agnelli siamo migliorati da questo punto di vista. Coglieremo delle opportunità, ...