Juve | Alex Sandro ko | distrazione muscolare alla coscia destra

Juventus - Alex Sandro : distrazione muscolare. Può tornare per il Real : La situazione di Alex Sandro è meno grave del previsto. Il laterale brasiliano ha subito una distrazione alla coscia destra durante il ritiro con il Brasile ed è rientrato subito a Torino. Gli ...

JuveNTUS - INFORTUNI CHIELLINI E ALEX SANDRO/ Per il brasiliano risentimento muscolare : salta il Real Madrid? : JUVENTUS, CHIELLINI e ALEX SANDRO: il centrale riposa in campionato, il brasiliano salta la Champions? Nuovi INFORTUNI in casa bianconera, in vista di due impegni molto delicati(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Infortunio Alex Sandro - il comunicato della Juventus : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Alex Sandro – “Di rientro dalla propria Nazionale, Alex Sandro è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali, che hanno confermato quanto emerso in sede di raduno del Brasile: il calciatore presenta un risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra ed inizierà fin da oggi le terapie”. E’ questo il comunicato della Juventus sulle condizioni di Alex Sandro in vista delle prossime partite di ...

Juventus - l'aggiornamento ufficiale sull'infortunio di Alex Sandro : TORINO - La Juventus ha comunicato attraverso il proprio sito il primo bollettino ufficiale sull'infortunio di Alex Sandro : ' Di rientro dalla propria Nazionale, Alex Sandro è stato sottoposto ad ...

JuveNTUS - CHIELLINI OK ALEX SANDRO STOP / Per il difensore è tabù tra squalifiche e infortuni : JUVENTUS, CHIELLINI ok ALEX SANDRO STOP: Allegri in emergenza in difesa per la gara contro il Real Madrid, a rischio i due calciatori con Medhi Benatia squalificato dopo il giallo di Wembley(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:49:00 GMT)

Juventus - dopo Chiellini altro stop in difesa : tegola Alex Sandro Video : La Juve sta godendo di alcuni giorni di riposo visto che questo weekend il campionato sara' fermo per lasciare spazio alle nazionali. Ma in casa bianconera si pensa soprattutto a recuperare gli infortunati e su questo fronte le notizie non sono troppo confortanti. Infatti, poco fa la #Juventus ha saputo che Alex Sandro si è infortunato mentre si stava allenando con la nazionale brasiliana. Problema alla coscia per Alex Sandro Alex Sandro, in ...

Juventus - Chiellini ok Alex Sandro stop / I due bianconeri rischiano di saltare il Real Madrid come Benatia : Juventus, Chiellini ok Alex Sandro stop: Allegri in emergenza in difesa per la gara contro il Real Madrid, a rischio i due calciatori con Medhi Benatia squalificato dopo il giallo di Wembley(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:43:00 GMT)

Juventus e Napoli : allarmi infortuni. Si fermano Alex Sandro e Hamsik : Juventus E Napoli- Una lotta scudetto che si deciderà nelle ultime 10 giornate di campionato. Juventus e Napoli infiammano il campionato. La nostra Serie A resta l’unico campionato ancora aperto e senza un vero e proprio padrone. Una lotta scudetto che potrebbe perdere due protagonisti da ambo le parti. Di fatto, nelle ultime ore, in […] L'articolo Juventus e Napoli: allarmi infortuni. Si fermano Alex Sandro e Hamsik proviene da ...

Juventus - Alex Sandro lascia il ritiro del Brasile e rientra a Torino : La Juve rischia di perdere un'altra pedina importante. Come anticipato da Globoesporte.com , Alex Sandro ha abbandonato l'ultima seduta di allenamento del Brasile a causa di un problema muscolare alla ...

Juve - problemi muscolari per Alex Sandro. Esami anche per Chiellini : Il difensore brasiliano della Juventus Alex Sandro ha interrotto l'allenamento con la sua Nazionale a Mosca per un problema muscolare alla coscia destra. Lo rende noto Globoesporte. Nelle prossime ore ...

Juve - problemi muscolari per Alex Sandro : Il difensore brasiliano della Juventus Alex Sandro ha interrotto l'allenamento con la sua Nazionale a Mosca per un problema muscolare alla coscia destra. Lo rende noto Globoesporte. Nelle prossime ore ...

Infortunio Alex Sandro - che succede alla Juve? Si ferma anche il brasiliano : Infortunio Alex Sandro – La Juventus è reduce dal deludente pareggio contro la Spal, obiettivi importanti per i bianconeri in campionato e Champions League. Un grande problema ormai dalle ultime stagioni è quello riguardante gli Infortunio, in particolar modo nelle ultime ore si è fermato anche Alex Sandro. Il terzino ha abbandonato l’ultimo allenamento con il Brasile per un problema alla coscia destra, la sosta aiuta la Juventus con ...

Diretta/ Spal-Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : Alex Sandro e Dybala non trovano lo specchio : Diretta Spal Juvenrus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri a Ferrara a caccia di un altro passo verso lo Scudetto(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:08:00 GMT)

Juventus - 4-2-3-1 e Alex Sandro in avanti : Allegri ha trovato la quadra : Quella ammirata nel secondo tempo contro l'Atalanta , dopo l'uscita dal campo di Mandzukic per Alex Sandro, può essere la Juve che si giocherà tutto da qui al termine della stagione, specie in Europa