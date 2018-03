Junior Tim Cup incontra Inter e Milan : ANSA, - ROMA, 21 MAR - I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Csi, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme ad Antonio Donnarumma del Milan e ...

Pattinaggio artistico - Coupe du Printemps 2018 : Mai Mihara trionfa nel singolo femminile. Ottimo secondo posto per Alessia Tornaghi in categoria Junior : La Patinoire de Kockelscheuer, impianto sportivo nella frazione del Lussemburgo, ha ospitato lo scorso fine settimana la Coupe du Printemps 2018, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua settima edizione. Protagonista assoluta della rassegna è stata la nazionale giapponese, decisamente competitiva in tutte le prove. Nel singolo femminile della massima categoria la nipponica Mai Mihara, grazie a un programma libero ...