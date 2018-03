Italia Under 21 | Evani | ' Trasmetto l' importanza di questa maglia Futuro? Spero di avere

DIRETTA / Italia Grecia Under 19 (risultato finale 2-0) : doppietta di Scamacca - azzurrini ok! : DIRETTA Italia Grecia Under 19: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Prima giornata della Fase Elite per le qualificazioni agli Europei(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 17:18:00 GMT)

Italia - Gentile attacca Di Biagio : 'Con l'Under 21 ha fallito' : TORINO - ' Non mi pare ci siano pareri postivi: ha fallito con l'Under 21 in cui ha avuto 6 giocatori della Nazionale A e dopo aver detto che era la più forte degli ultimi 20 anni. Non mi sembra ...

'Il problema delle startup Italiane è la miopia di certi founder. Non si vive di soli capitali' : Da pochi settimane è nata una nuova piattaforma italiana d'investimento. Il crowdfunding di Equinvest si è fuso con BackToWork24, società della famiglia Bassi specializzata nel far incontrare le ...

Boxe - WSB 2018 : gli Italia Thunder si arrendono ai British Lionhearts. Finisce 4-1 : Si è chiuso come due settimane fa, con la vittoria dei britannici, l’incontro delle World Series of Boxing tra gli Italia Thunder e i British Lionhearts. È cambiato solamente il risultato: dal 5-0 di Liverpool si è passati al 4-1, con Mirko Natalizi che ha portato l’unico punto alla squadra azzurra. A Cernusco sul Naviglio l’Italia ha così continuato il suo periodo negativo (tre sconfitte di fila), con la vittoria che oramai ...

Bari - Rugby 6 Nazioni Under 20 - Italia batte la Scozia 45 a 31 centrando il bonus offensivo. : LA CRONACA DEL MATCH: Avvio dirompente degli Azzurrini che al 3' trovano la prima marcatura dell'incontro con l'ala sinistra Albert Batista sugli sviluppi di un'apertura al largo. Michelangelo ...

Rugby - Sei Nazioni under20 2018 : seconda gioia per l’Italia - battuta anche la Scozia : E sono due di fila. In quel di Bari, allo Stadio della Vittoria, davanti ad un gran pubblico, l’Italia chiude alla grande il Sei Nazioni andando a battere nell’ultimo turno la Scozia per 45-31. Partita davvero emozionante quella odierna, con continui capovolgimenti di fronte. Doppia meta azzurra nei primi minuti di gara: prima Batista poi Luccardi per il 12-0 al primo quarto d’ora. Gli scozzesi reagiscono, ma l’Italia risponde presente, con la ...

Italia Under 20 che vince non si cambia : oggi alle 15 a Bari è sfida alla Scozia Diretta streaming : Diretta streaming Nessun cambio di formazione per l'Italia rispetto alla squadra che ha battuto per la prima volta a livello Under 20 la scorsa settimana il Galles a Colwyn Bay. 'La squadra si è ...