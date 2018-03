Italia Grecia Under 19 Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Pallanuoto - Grecia-Italia 5-4 in amichevole. Buon allenamento per il Settebello in vista dell’Europa Cup : Il Settebello è stato sconfitto dalla Grecia nell’amichevole in programma durante il common training con la formazione ellenica in corso di svolgimento ad Atene in vista della Super Final di Europa Cup con il punteggio di 5-4. Il collegiale terminerà domani e gli azzurri faranno rientro in Patria. L’Italia ha iniziato la gara con soli 14 atleti a referto, per i forfait di Bodegas e Nicholas Presciutti, mentre gli ellenici erano a ...

Italia-Grecia più vicine grazie a progetto Adri Up : Il trasporto marittimo tra l'Italia e la Grecia risulta essere sempre più importante, non solo a fini turistici ma anche commerciali. Per questo è nato Adriatic Mos Upgraded Services"- Adri-up , ...

Trasporti : Ram - con progetto Adri-up Italia e Grecia più vicine : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Rendere più efficienti i collegamenti Italia-Grecia con gli interventi cofinanziati dalla comunità europea, potenziando il sistema delle autostrade del mare nell’area adriatico-ionica: questo l’obiettivo di Adriatic Mos Upgraded Services- Adri-up, il progetto promosso da Ram, che ne cura anche la comunicazione istituzionale, e che sarà presentato in occasione dell’edizione 2018 del Sitl- ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per il collegiale con la Grecia. Sandro Campagna chiama 16 azzurri : Il Settebello, in vista della Super Final di Europa Cup, si preparerà in un collegiale assieme alla Grecia, che si svolgerà ad Atene, dal 18 al 21 marzo. La nazionale italiana avrà l’occasione di misurarsi con la formazione ellenica, che ritroverà di fronte anche a Rijeka, in Croazia, scelta come sede della fase conclusiva della nuova manifestazione. Di seguito l’elenco completo dei 16 convocati, suddivisi per formazione di ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : sorteggiati i gironi - Italia con Olanda e Grecia : A Barcellona si sono svolti i sorteggi dei gironi degli Europei di Pallanuoto femminile, che si terranno nella città catalana dal 14 al 28 giugno. Le squadre che si contenderanno la corona europea sono 12 e sono state divise in due gironi da sei squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Olanda, mentre arriva dalla terza urna la Grecia. Di seguito la composizione dei due gironi: Gruppo ...

Cina - la lunga marcia verso i porti dell’Ue : dopo Grecia e Italia - obiettivo è il Belgio. “Ormai possiede 1/10 degli scali europei” : Da Singapore al Mare del Nord. La Cina sta mettendo le mani sui principali scali portuali tra Asia, Africa ed Europa. L’obiettivo è quello di colmare il deficit infrastrutturale eurasiatico e riportare in vita le antiche rotte commerciali lungo una “nuova via della seta marittima”, come annunciato dal presidente cinese Xi Jinping nell’ottobre 2013. Ma nonostante la conclamata natura “win-win” del progetto, non ...

Pallanuoto femminile - le venti convocate dell’Italia per il common training con la Grecia : In vista della Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, il Setterosa si ritroverà dal 25 al 28 febbraio ad Ostia per un common training con la Grecia. Il commissario tecnico Fabio Conti ha allargato a 20 il numero delle atlete convocate, rispetto alle 16 chiamate in vista della prima fase del torneo: al blocco, completamente confermato, si aggiungono il trio della Florentia e Giusy Citino del Cosenza. Di seguito l’elenco ...

Ue - debito Italia a top del rischio dopo Grecia. Superata Lisbona : Roma, 15 feb. , askanews, Non è la prima volta. Era già accaduto quest'anno nel mese di gennaio. Il debito pubblico Italiano diventa il secondo più rischioso tra quelli dei paesi dell'Eurozona dietro ...

Intesa Sp : apre a Gallerie d'Italia di Vicenza 'La seduzione - mito e arte nell'antica Grecia' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Michele Coppola, Direttore Centrale arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo commenta: "Il nuovo appuntamento del Tempo dell’Antico rinnova l’impegno della Banca per la valorizzazione del proprio patrimonio artistico e conferma il dialogo e la collaborazione con due i

Intesa Sp : apre a Gallerie d'Italia di Vicenza 'La seduzione - mito e arte nell'antica Grecia' : Vicenza, 14 feb. (AdnKronos) - apre oggi alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, l’esposizione 'La seduzione. mito e arte nell’antica Grecia', nuova edizione della rassegna 'Il Tempo dell’Antico'. Ceramiche attiche e magnogreche dalla

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Grecia-Italia 11-11. Il Setterosa offre una buona prestazione - ma è terzo : L’Italia gioca una partita ricca di alti e bassi contro la Grecia nell’ultimo incontro della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e alla fine impatta sul punteggio di 11-11. Le elleniche vincono il girone e conquistano il pass diretto per le semifinali della manifestazione, mentre le azzurre sono terze e dovranno disputare i quarti di finale nella Final Six. La nostra Nazionale aveva bisogno di vincere con tre ...

LIVE Grecia-Italia - Europa Cup Pallanuoto femminile in DIRETTA : in palio il primo posto nel girone! Test importante per il Setterosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Testuale integrale dell’ultima sfida di Europa Cup della nazionale italiana di Pallanuoto femminile: in acqua contro il Setterosa, oggi ci sarà la Grecia. Dopo la sconfitta all’esordio con l’Ungheria, le azzurre hanno ottenuto larghe vittorie contro Israele e Germania, staccando il pass per le Super Final. La partita persa contro le magiare non ha però precluso alle azzurre la possibilità di ...

Conti pubblici - Die Welt : “L’Italia è messa anche peggio della Grecia. Poca speranza dai programmi elettorali” : “L’Italia è l’assoluto fanalino di coda dell’eurozona, messo anche peggio della Grecia“. Lo sostiene il quotidiano tedesco Die Welt in un articolo intitolato “Se i greci lasciano indietro gli italiani” pubblicato il 25 gennaio. Secondo il quale il timore degli economisti delle banche d’affari è che alle prossime elezioni, indipendentemente da chi vinca, “non c’è da aspettarsi riforme di base”, ...