Italia | esplosione in palazzina a Catania | 3 morti e 2 feriti

“Esplosione fortissima - ci sono feriti gravi”. Choc in Italia : la situazione. Il boato si è avvertito a centinaia di metri e una fitta colonna di fumo è stata vista da tutta la zona. Immediati i soccorsi ma il danno è impressionante : Un’esplosione ha originato un incendio nel primo pomeriggio all’interno della Ecosfera di Bulgarograsso (Como), azienda che tratta rifiuti speciali. La paura è stata subito tanta e tempestivi i soccorsi. Al momento sono al lavoro sul posto varie squadre dei vigili del fuoco. L’esplosione avrebbe coinvolto un serbatoio di solventi. Tre persone sarebbero ferite gravemente, comunica l’ultimo aggiornamento di Areu ...

Anversa - esplosione nel palazzo di una pizzeria Italiana : due morti - estratti i corpi : I corpi di due persone sono stati estratti dalle macerie del palazzo crollato la notte scorsa ad Anversa in seguito ad un'esplosione. Lo scrive l'agenzia Belga, precisando che non sono ancora...

Belgio - esplosione in un ristorante Italiano ad Anversa Vittime e feriti Foto |Video : È avvenuto intorno alle 21,30: la palazzina di tre piani in cui si è verificato lo scoppio sorge sopra un ristorante italiano. La polizia esclude l'ipotesi terrorismo