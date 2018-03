Italia al gelo | nuova allerta in Campania Pasqua a rischio per il Sud | nuovo ciclone con

“Neve - temporali e grandine”. Meteo - Italia nella morsa del gelo. In arrivo una nuova perturbazione : ecco dove colpirà : Ciclone in azione sull’Italia. La Primavera batte in ritirata: nevicate diffuse anche a quote basse su molte regioni. Il possente strat-warming dei primi mesi del 2018 – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – ha letteralmente scombussolato le stagioni: è iniziata ufficialmente la primavera, ma su mezza Italia la situazione meteo appare tutt’altro che mite e primaverile. Un ciclone mediterraneo sta portando ...

Italiana picchiata a morte per gelosia? Testimonianze choc a Le Iene - video Video : Era finita nel mirino di una gang di ragazzine per questioni razziali ed aveva chiesto disperatamente aiuto perché temeva per la sua incolumita'. L’appello di Mariam Mustapha [Video] è caduto nel vuoto e la diciottenne italo egiziana è deceduta il 14 marzo per le conseguenze di un vile pestaggio subito il 20 febbraio. La giovane si era trasferita da Ostia a #Nottingham per esigenze di studio e il giorno dell’aggressione aveva appreso di essere ...

Corinne Clery/ Da Beppe Ercole a Angelo Costabile : "Mi ha convinto con la dolcezza" (Ieri Oggi Italiani) : Corinne Clery a Ieri Oggi Italiani: l'attrice francese sarà tra gli ospiti della prima puntata del nuovo programma condotto da Rita Dalla Chiesa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:37:00 GMT)

Maltempo - sull'Italia nuova ondata di gelo e neve dalla Russia - : La perturbazione non sarà intensa come Burian ma è previsto un crollo delle temperature anche di 10 gradi. Nella notte tra domenica e lunedì acqua alta record a Venezia. Diramata dalla Protezione ...

“Allerta meteo”. Neve e gelo in Italia. L’ira di Burian non si è placata : ecco cosa accadrà nelle prossime ore. I dettagli zona per zona : Arriva, anzi torna, il freddo: lo chiamano effetto Russian. Mancano ormai poche ore all’arrivo di un imponente afflusso di aria gelida proveniente dai comparti russo-siberiani, il tanto odiato Burian, che si riverserà come una cascata su quasi tutta l’Europa, con conseguenze anche su parte dell’Italia. Bordate gelide non tipiche della stagione in corso. L’arrivo della perturbazione farà calare sensibilmente le ...

Meteo - Italia nella morsa del gelo : ecco quando ci sarà il picco di freddo : Alla fine il tanto temuto colpo di coda dell’inverno è arrivato e secondo i principali siti di Meteo il gelo ci farà compagnia ancora per un po’. Difficile per ora azzardare previsioni per Pasqua, ma nei prossimi giorni...

Celebrity Masterchef Italia 2/ Barbara Alberti eliminata - Anna Tatangelo ci vede lungo : "Lei è la più rock!" : Celebrity Masterchef Italia 2: eliminati Laura Barriales, Umberto Guidoni e Barbara Alberti dopo la prima puntata. La Alberti, per il pubblico, è la vincitrice morale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Non più sicura la bufala Burian BIS : gelo e neve sull’Italia dal 19 marzo per IlMeteo.it : Si parla nuovamente di bufala Burian BIS, o Burian 2 che dir si voglia: arrivano conferme della nuova ondata di gelo di aria artico-continentale da parte de IlMeteo.it, arrivate grazie ai calcoli effettuati attraverso i modelli matematici internazionali. Come già successo a cavallo tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, il freddo potrebbe tornare a suonare la carica sull'Italia, entrando dalla porta europea. Tutto questo a partire dal ...

Angeloni - Bce - - in Italia forte calo Npl : ANSA, - ROMA, 14 MAR - "L'Italia è il paese che ha fatto più progressi nella riduzione dei crediti deteriorati e nella pulizia dei bilanci bancari, sono convinto che le linee guida della Bce siano ...