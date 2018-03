ilpost

: Israele ha ammesso di avere colpito un reattore nucleare in Siria, nel 2007 - ilposticino : Israele ha ammesso di avere colpito un reattore nucleare in Siria, nel 2007 - scoopscoop6 : Israele ha ammesso di avere colpito un reattore nucleare in Siria, nel 2007 - ilpost : Israele ha ammesso di avere colpito un reattore nucleare in Siria, nel 2007 -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Per la prima volta in più di 10 anni: l'esercito israeliano ha spiegato che fu un messaggio per tutti i suoi nemici della regionehadiunin, nelIl Post.