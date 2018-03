Isola | la prossima edizione potrebbe essere condotta da Simona Ventura?

Blastingnews

: Amaurys che incita Rosa mentre la Cipriani sta per avere un esaurimento nervoso pensando alla metà del riso che man… - MarioManca : Amaurys che incita Rosa mentre la Cipriani sta per avere un esaurimento nervoso pensando alla metà del riso che man… - This_Is_Lara_ : Mandare via #Marco dall' #isola x un cocco. La prossima xsn che esce cosa fa? Sì ruba una coperta o mangia altre co… - danielacocchi1 : Alessia ha fatto bene a scegliere la cipriani per l'isola bonita , è sicuramente l'unica volta che non sarà peor du… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) L'2018 dell'#dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da #Alessia Marcuzzi, è partito col botto e continua a tenere milioni di telespettatori incollati davanti al televisore, più per i numerosi scandali che si sono susti da quando è iniziata questache per le vicende vere e proprie dei naufraghi. Tutto ha avuto inizio con il canna-gate VIDEOcon cui l'ex pornostar ungherese Eva Henger ha accusato l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte di aver introdotto all'interno del programma della droga e di essersi fumato una canna. Da quella prima puntata, in cui si è consumato lo scandalo in diretta, sono ti i litigi, eliminazioni e amori sull'. Ma a tenere banco in quest'2018 sono altri argomenti come la lite in diretta tra la Marcuzzi e la Henger sempre a causa della vicenda Monte, l'amore nato tra Monte e la Di Benedetto e il litigio ...