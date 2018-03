Isola dei Famosi | Jonathan | rivelazioni e lacrime | ' tregua' Marcuzzi-Henger?

Blastingnews

: A l'@IsolaDeiFamosi @ValeriaMariniVM sbarca in Honduras come 'naufraga in missione speciale' In prima serata su… - QuiMediaset_it : A l'@IsolaDeiFamosi @ValeriaMariniVM sbarca in Honduras come 'naufraga in missione speciale' In prima serata su… - AlicelikeAudrey : Raga, domanda: io non seguo l'Isola dei Famosi. Non mi piace e non lo trovo un reality interessante. MA, è una mia… - AndreaDianetti : Oddio mio... ma io sto piangendo anche le lacrime dei vicini?! VOGLIO ANCHE IO TUTTO QUESTO AAAMMMMMOREEEEE! #isola -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Nessun riferimento al canna gate ed alle altre segnalazioni poste all’attenzione da Striscia la notizia VIDEO. #Alessiaed Evasono tornate ad incrociarsi in occasione della puntata del 20 marzo de L’#dei. La conduttrice ha fatto riferimento all’episodio della precedente puntata solo quando è stata stuzzicata dalla Gialappa’s Band: ‘Sì, l’altra volta mi sono lasciata un po’ andare’. Questa volta però il caso Monte è rimasto ai margini della discussione ed è stato rispolverato in maniera sarcastica da Mara Venier ‘Siamo passati dal canna gate al cocco gate’ e dalla conduttrice dopo una clip sul risveglio ‘ormonale’ di alcuni naufraghi. ‘Quest’anno l’è sesso, droga e rock and roll’. L’attrice ungherese è in studio come gli altri ex concorrenti c’è anche Craig Warwick ma questa volta non verra' chiamata in causa. La nona puntata del reality ...