Isola dei Famosi | imbarazzo in diretta Franco | Ti tiro un pugno in testa

Stefano De Martino - single ma.../ Dopo le confessioni a Pio e Amedeo : scoppia il gossip (Isola dei Famosi) : Stefano De Martino single Dopo le confessioni a Pio e Amedeo durante Emigratis: i fans, però, non gli credono convinti che il napoletano abbia una persona speciale (Isola dei famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Francesca Cipriani vs Valeria Marini e incidente hot/ Sfida a colpi di look (Isola dei Famosi) : Francesca Cipriani e Simone Barbato sempre più vicini: nascerà presto la prima coppia all'interno de L'Isola dei famosi 208? Intanto lei si rende protagonista di un incidente hot...(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:20:00 GMT)

L’Isola dei Famosi : svelati i compensi della Marcuzzi e dei naufraghi : L’isola dei Famosi 2018: ecco quanto ha guadagnato Alessia Marcuzzi L’edizione di quest’anno del reality Mediaset L’isola dei Famosi, tra scandali e accuse di vario genere, sta incuriosendo sempre di più il pubblico a casa, che, da sempre, spesso si chiede anche quali siano i lauti compensi dei protagonisti dello show. Per rispondere a questo quesito, è intervenuto Leggo.it. La testata ha deciso di partire dal cachet ...

Isola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 21 marzo 2018 | In diretta : [live_placement] L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti.Oltre alla Puntata in onda ogni lunedì, in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 21 marzo 2018 | In ...

Isola dei Famosi - Massimo Ceccherini : "Tutti si facevano le canne. Anche Bossari" : Striscia la Notizia continua a cercare prove e testimonianze sul cannagate all' Isola dei Famosi e dopo gli audio dei naufraghi di questa edizione, il tg satirico sta ascoltando Anche i concorrenti ...

Vladimir Luxuria fa un appunto sull’Isola dei Famosi a Mattino 5 : Mattino Cinque: Vladimir Luxuria dà un consiglio sull’Isola 2018 Ospite a Mattino 5, Vladimir Luxuria ha commentato senza peli sulla lingua la nona diretta dell’Isola dei Famosi. Ieri sera Alessia Marcuzzi ha tenuto le redini del reality di Canale5, gestendo l’arrivo in Honduras di Valeria Marini, l’uscita di Marco Ferri dal gioco e gli incontri dei tre nominati con i loro cari. Proprio a proposito delle sorprese fatte ...

Isola dei Famosi - cachet stellari : quanto guadagnano Alessia Marcuzzi - opinionisti e naufraghi : Si tratta di rumors, ma ci sembrano più che fondati: sono infatti stati diffusi i cachet relativi a L'Isola dei Famosi 2018 compresi i guadagni della conduttrice Alessia Marcuzzi , dei due opinionisti ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi 2018 : il cellulare nascosto di Elena Morali e Massimo Ceccherini sul canna-gate (video) : Massimo Ceccherini, concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2017, ieri sera, ha confermato la testimonianza di Giulia Calcaterra andata in onda nei giorni scorsi a Striscia la Notizia, secondo cui anche nella scorsa edizione del reality di Canale 5, alcuni naufraghi avrebbero fumato canne durante il soggiorno in albergo, prima del trasferimento sulla spiaggia. A Valerio Staffelli, che gli ha chiesto se fosse presente marijuana in quella ...

Valeria Marini è la nuova regina dell'Isola dei Famosi - con incidenti sexy - : tutto il resto è trash : Valeria Marini sbarca sull'Isola dei Famosi e diventa subito al regina del reality di Canale 5. Anche perché mostra davvero tantissimo di sé, con incidenti sexy che fanno alzare lo share. Nonostante ...

Isola dei Famosi : Cecilia Capriotti si candida per Striscia la notizia : Cecilia Capriotti punta Striscia la notizia dopo L’Isola Cecilia Capriotti prossima conduttrice di Striscia la notizia? L’ex naufraga ha lanciato l’amo in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. “Con la Marcuzzi che è un’altra bella e simpatica, in due, la mora e la bionda, come le veline, però 40enni, se Ricci ci prende a condurre la trasmissione, nel pieno del neo femminismo…io lo ...

Telefonini a L'Isola dei Famosi? L'ipotesi bomba che farebbe scoppiare l'ennesimo caso : la FOTO incriminata : Elena Morali e quella strana forma dentro i pantaloni che potrebbe essere proprio un telefonino, ecco L'ipotesi proposta da Striscia La Notizia che potrebbe far scoppiare l'ennesimo caso a L'Isola ...

Isola dei Famosi : figlio di un naufrago diventa tronista! : Ed eccoci nuovamente qui a regalarvi molteplici scoop. Questo che stiamo per svelarvi è fresco fresco di giornata! Il figlio di un naufrago presente alla tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi diventerà tronista al posto di Nicolò Brigante. Ecco di chi si tratta! Qualche giorno fa nei corridoi Mediaset si sussurrava che il nuovo tronista che avrebbe sostituito Nicolò Brigante a Uomini e Donne Trono Classico, sarebbe stato ...

Ascolti tv - L'Isola dei Famosi batte 'Sei mai stata sulla Luna?' : L' Isola dei Famosi vince la sfida del martedì sera. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha raccolto davanti allo schermo 4.537.000 spettatori pari al 24,8% di share, molto bene il principale ...

