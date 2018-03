Isola dei Famosi | Cecilia Capriotti si candida per Striscia la notizia

Isola dei famosi 2018 - archiviato (finalmente) il “canna-gate” in Honduras arriva Valeria Marini : Messo da parte il benedetto “canna gate” (non se ne poteva più), alla nona puntata de L’ Isola dei famosi si torna a ridere, litigare, emozionarsi. Insomma, il reality di Canale 5 torna sui binari standard e fa quello che dovrebbe fare un programma del genere. Così spazio alle dinamiche create in Honduras con una accesa discussione scaturita da un cocco (verrà soprannominato “cocco gate” da Mara Venier), ma anche spazio a una ripicca causa ...

Isola dei famosi - Mara Venier fa calare il gelo dopo una battuta su Jonathan : la gaffe sul suo 'compagno' : Una frase detta in libertà nell'ultima diretta dell' Isola dei famosi e per Mara Venier si è aggiunta un'altra gaffe alla già nutrita collezione. Vittima stavolta il naufrago Jonathan Kashanian, ex ...

“Ma che cosa sta facendo?”. Uragano all’Isola dei famosi. Dopo la droga di Francesco Monte - una nuova bomba sul reality. C’è qualcosa di molto serio che il pubblico ha notato. E ha a che fare con Stefano De Martino : Martedì 20 marzo è andata in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi, una puntata epica, che ha visto approdare in Honduras nientemeno che Valeria Marini. Era dal 2012 che la bella Valeria non metteva piede su quelle spiagge e sembra che, nonostante sia l’ultima arrivata, abbia tutte le carte in regola per aggiudicarsi di nuovo il titolo di regina dell’isola. Lei è in Honduras “in missione speciale”, in studio invece ci sono sempre Alessia ...