Isola dei famosi 2018 | archiviato finalmente il “canna-gate” in Honduras arriva Valeria

Ascolti tv ieri - sei mai stata sulla luna vs L’Isola dei famosi | Auditel 20 marzo 2018 : Puntuali come ogni mattina, eccovi gli Ascolti tv della prima serata di ieri (martedì 20 marzo 2018). A contendersi il podio, Rai 1 con la commedia “Sei mai stata sulla luna” e Canale 5 con “L’isola dei famosi“. Ma attenzione: le vostre preferenze potrebbero aver stravolto ogni previsione ed ipotesi sui dati Auditel di ieri sera. Ascolti tv ieri, 20 marzo **Ascolti disponibili dalle ore 10** RAI 1. Cosa ci fa la ...

Isola dei famosi - Mara Venier fa calare il gelo dopo una battuta su Jonathan : la gaffe sul suo 'compagno' : Una frase detta in libertà nell'ultima diretta dell'Isola dei famosi e per Mara Venier si è aggiunta un'altra gaffe alla già nutrita collezione. Vittima stavolta il naufrago Jonathan Kashanian, ex ...

“Ma che cosa sta facendo?”. Uragano all’Isola dei famosi. Dopo la droga di Francesco Monte - una nuova bomba sul reality. C’è qualcosa di molto serio che il pubblico ha notato. E ha a che fare con Stefano De Martino : Martedì 20 marzo è andata in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi, una puntata epica, che ha visto approdare in Honduras nientemeno che Valeria Marini. Era dal 2012 che la bella Valeria non metteva piede su quelle spiagge e sembra che, nonostante sia l’ultima arrivata, abbia tutte le carte in regola per aggiudicarsi di nuovo il titolo di regina dell’isola. Lei è in Honduras “in missione speciale”, in studio invece ci sono sempre Alessia ...

Isola dei Famosi : i concorrenti hanno il cellulare? : Questa edizione de "L'Isola dei Famosi" sembra non trovare pace. Infatti, fin dal principio sono stati tanti i presunti "scandali" venuti fuori e che hanno messo in discussione la serietà del programma. Alessia Marcuzzi ha più volte provato a difendersi dalle tante accuse, ma il tutto sembra risultare inutile. Gli "scandali" di questa edizione de L'Isola dei Famosi" Tutto è iniziato quando, durante una puntata, la concorrente Eva Henger ha ...

Isola dei Famosi 2018 : fra le lacrime di Jonathan e l’arrivo della Marini : A Jonathan Kashanian, gieffino modaiolo, Lawrence d’Arabia dell’Isola (parola della Venier), nessuno ha mai detto «ti amo». «A 37 anni compiuti non mi vergogno di dire nessuno mi ha mai guardato negli occhi dicendomi “ti amo”. È brutto essere soli e non essere stati scelti, ma io dalla vita mi sento graziato da tante cose», commenta il ragazzo in un confessionale speciale, in uno sfogo in cui esprime il desiderio di ...

Isola dei Famosi 2018 : nomination - scontro Simone-Jonathan/ Valeria Marini maggiordomo - Marco Ferri eliminato : Andiamo a scoprire cosa è accaduto nella nona puntata dell'Isola dei Famosi: nomination, eliminato e lo scontro tra Simone e Jonathan. Alessia Mancini la migliore.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 07:06:00 GMT)

Isola dei Famosi - Marini : "Devo insegnare la seduzione a Simone? Non è adatto" : Valeria Marini è sbarcata sull' Isola dei Famosi per portare un po' di allegria e spensieratezza fra i naufraghi. Ma oltre a questo, la showgirl spera di risvegliare gli ormoni maschili. E proprio ...