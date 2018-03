Iran | la festa per il Capodanno persiano che non tutti possono festeggiare

Iran - tre agenti rimasti uccisi durante una manifestazione a Teheran - : Gli scontri sono scoppiati durante una protesta non autorizzata dei Dervisci Gonabadi: chiedevano la scarcerazione di alcuni loro compagni. Secondo la polizia, alcuni manifestanti avrebbero cercato di ...

Iran : manifestazioni per celebrare 39/o della Rivoluzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Breaking news dall'Iran : manifestanti trucidati dalle guardie rivoluzionarie - : Breaking news dall'Iran: manifestanti trucidati dalle guardie rivoluzionarie gennaio 11, 2018 • Mondo , z in evidenza di Loredana Biffo Come da copione la farsa del regime clericale sostiene di volere la soluzione democratica mentre nella realtà dei fatti stringe sempre di più la morsa sui ...

Gli Usa accusano : "In Iran migliaia di manifestanti arrestati - torturati e uccisi" : I "guardiani della rivoluzione" hanno annunciato che le proteste che hanno infiammato l'Iran sono definitivamente "sedate" ma l'onda lunga della rivolta è tutt'altro che finita. Il governo degli Stati...

Mille arresti tra i manifestanti che contestano il regime in Iran : Ci sono almeno novanta studenti in manette dopo che in Iran è scattata la repressione delle proteste che dal 28 dicembre scorso hanno iniziato a verificarsi in molt delle città dell'Iran. Molti di loro, secondo una denuncia del parlamentare Mahmoud Sadeghi, sarebbero stati fermati "a titolo preventivo" e non perché coinvolti direttamente.Sono almeno ventuno le persone che nelle proteste hanno perso la vita e in totale ci ...

Iran - sfilano manifestanti pro-governo : 11.42 Centinaia di manifestanti pro-governo sono scesi per le strade di Amol, nella provincia settentrionale di Mazandaram, secondo quanto mostrato dalle immagini della tv di Stato. I dimostranti sventolano bandiere Iraniane e urlano slogano contro gli Stati Uniti e Israele. La tv statale descrive la manifestazione come una "risposta ai disordini e a chi li ha sostenuti".

Iran - manifestanti guidati da Paesi stranieri? Video : Il #Medio Oriente è una regione controversa, prigioniera di mille contraddizioni. I moti scoppiati in #Iran sono stati interpretati dagli Stati Uniti e dai Paesi alleati, da sempre 'nemici giurati' di Teheran, come una sommossa popolare contro il governo che guida il Paese dal 1979. Ma ci potrebbe essere anche dell'altro e non è da escludere che possano essere stati innescati da governi il cui interesse è quello di spezzare il crescente ...