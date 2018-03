Ipertensione arteriosa | cause | sintomi e valori fuori norma

meteoweb.eu

: #Pressione alta - Il Decalogo SIP per la prevenzione dell’#ipertensione #arteriosa nell’infanzia - Pressione alta u… - VDANetsrl : #Pressione alta - Il Decalogo SIP per la prevenzione dell’#ipertensione #arteriosa nell’infanzia - Pressione alta u… - max_shining : @TuttaSaluteRai3 @RaiTre alza o abbassa l'ipertensione arteriosa? c'è dibattito in materia! - rabendeviaregia : È bello essere 'sciocchi' se i tuoi amici soffrono di ipertensione arteriosa ?? -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) L’è una patologia che comporta l’innalzamento deidiastolico (minimo) e sistolico (massimo) della tensione sanguigna oltre ai limiti fisiologici e che quasi in tutti i soggetti assume andamenti cronici. Lo sviluppo della patologia, soprattutto sopra i 50 anni di età, non comporta alcun sintomo e agisce nell’ombra, degenerando in complicanze severe, talvolta dall’esito mortale. La cura per riportare nellai livelli pressori alterati, si basa sul ridotto contenuto di sale, sull’attività fisica, su una dieta sana ed equilibrata, su una terapia farmacologica appropriata (se i rimedi precedenti non sono sufficienti) e curare in modo specifico la causa (se ce n’è una) dell’innalzamento patologico della pressione. Tra i vari principi attivi di indicazione contro l’spicca un ...