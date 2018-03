Inter | Perisic fuori dal letargo Alla scoperta della PolisportIvan

Clamoroso Inter : arriva il sostituto di Perisic? Ecco i dettagli Video : Il mancato trasferimento del croato lo scorso anno è stato un vero e proprio tormentone. Dopo il momento no durato dalla tripletta col Chievo, conclusosi con la bella prova contro la Sampdoria, coronata anche dal goal che sblocca la partita, Ecco che ancora voci sul suo possibile trasferimento prendono di nuovo piede. Secondo le voci sempre Mourinho avrebbe preso di mira il giocatore dell'inter. Oltre all'interesse del Manchester United, ci ...

Inter - finalmente due esterni spallettiani : Candreva costruisce - Perisic affonda i colpi : L'Inter torna a volare grazie al supporto delle corsie laterali. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia l'ottimo lavoro svolto da Perisic e Candreva contro la Sampdoria. 'La Samp viene letteralmente squarciata dagli esterni nerazzurri, loro sì molto spallettiani nell'Interpretazione.

Perisic - il Manchester United chiama di nuovo - l'Inter resisterà? : ... poi Icardi la chiude con un poker sensazionale , Video Gol, Sampdoria-Inter, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 18/03 Crotone-Roma in diretta tv e live streaming, dove vedere ...

Super Inter con la Samp Apre Perisic - poi Icardi ne fa 4 A Marassi è 0-5|La classifica : La squadra di Spalletti gioca la miglior partita del campionato. Perisic apre le marcature poi si scatena l’argentino che segna in tutti i modi, incluso un colpo di tacco da fuoriclasse

Inter a valanga contro la Samp : apre Perisic - poi la quaterna di Icardi : Una Samp imbarazzante per l’atteggiamento passivo e la pochezza difensiva, un’Inter all’improvviso tornata viva ed efficace. Come non la si vedeva da oltre tre mesi, dal 5-0 al Chievo ma soprattutto dalla prima ora, la più brillante del suo campionato, contro - guarda caso - gli stessi blucerchiati. Dopo 31’ Spalletti è già avanti 3-0, va all’Inter...

Inter - Perisic - dove sei finito? Spalletti conta sul vero Ivan : Ivan Perisic si è fermato a quella tripletta del 3 dicembre al Chievo. Poi un netto calo, coinciso con la flessione generale dell'Inter, come sottolinea Luca Taidelli nell'articolo sulla Gazzetta in ...

Inter - LUCIANO SPALLETTI/ “La Champions passa dalla Sampdoria" e punta su Ivan Perisic e Mauro Icardi : INTER, parla LUCIANO SPALLETTI: “La Champions passa da Genova, io devo meritarmi questa squadra”. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista della Samp(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:58:00 GMT)