Inter-Martinez | è fatta! L' agente | Impossibile vada altrove

Inter - Lautaro Martinez conferma : "Ai dettagli con i nerazzurri" : E' tutto fatto per il passaggio in estate di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda all'Inter, la conferma del calciatore

Lautaro Martinez : 'Con l'Inter quasi tutto fatto' : Lautaro Martinez si prepara a lasciare il Racing Avellaneda per vestire nei prossimi mesi la maglia dell'Inter. Una trattativa portata avanti dal club nerazzurro nelle scorse settimane che avuto esito ...

Inter - nessun timore di perdere Lautaro Martinez : Secondo quanto riportato da Sky Sport , dopo l'indiscrezione di Tyc Sports che voleva il Borussia Dortmund pronto ad infiammare la corsa a Lautaro Martinez offrendo 40 milioni di euro, dall'Inter giungerebbero notizie confortanti ...

Lautaro Martinez - l'Inter e quel pre-contratto con l'Atletico : Come raccontato da Sky Sport , Lautaro Martinez aveva firmato un pre-contratto con l'Atlético Madrid nei mesi scorsi. l'Inter però si è inserita prima che fosse tutto fatto anche tra club andando a definire un grande colpo ...

Zarate : 'Martinez-Inter affare chiuso al 99% - giocherà con Icardi' Video : Rolando Zarate, agente di Lautaro #Martinez, ha parlato a “TyC Sport” della trattativa agli scoccioli tra Racing Club e Inter [Video], per il trasferimento del suo assistito a Milano nella sessione estiva di calciomercato; di to le parole raccolte da “La Gazzetta dello Sport”. Trattativa in fase conclusiva “Arrivera' quest'estate. Sara' complicato che resti al Racing dopo giugno. Ha una clausola rescissoria molto alta. Abbiamo sempre parlato ...

Inter news - l'agente di Lautaro Martinez : "A Milano per giocare con Icardi" : Rolando Zarate, agente di Lautaro Martinez, ha ammesso che la cessione di Icardi non sarebbe nei programmi: "L'idea è formare una coppia di attacco"

Milito : 'Triplete Juve? L'Inter lo ha già fatto... Fantastico Lautaro Martinez' : Diego Milito fa gli auguri di buon compleanno alL'Inter. L'ex attaccante argentino ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Auguri! Questi colori sono dentro di me. Insieme ai compagni, con L'Inter ho potuto scrivere la storia e coronare tutti i sogni di un calciatore. A Milano ho ancora tanti amici e sono onorato ...

L'agente di Martinez : "All'Inter al 99%" : 'La cessione di Lautaro all'Inter e' chiusa al 99%. Mancano le visite mediche e alcuni dettagli fiscali. Ma e' impossibile che resti al Racing nella seconda parte dell'anno'. Rolando Zarate, agente di ...

Inter - l'agente : "Martinez arriverà a giugno e giocherà con Icardi" : dettagli - Rolando Zarate ha parlato del suo assistito a TyC Sport, raccontando qualche particolare dell'operazione: "Ha una clausola rescissoria molto alta. Abbiamo sempre parlato della possibilità ...

Inter? “Non ho firmato” : Lautaro Martinez alimenta dubbi sul futuro : “Pre-contratto firmato con qualche club? No, con nessuno”. Lautaro Martinez sostiene di non aver ancora firmato con l’Inter, anche se le recenti voci di mercato dicono l’opposto ed anche Piero Ausilio sembrava convinto del colpo dopo il suo viaggio in Argentina. “Ci sono tantissimi club che mi vogliono, ma di questo se ne occupa il mio agente. Io devo restare concentrato sul Racing, ho una responsabilità enorme e la ...

Inter - Martinez è il nuovo Icardi! : 1 di 3 Successiva MILANO - Ha bagnato l'esordio in Libertadores con tre gol in sessantatré minuti al Cruzeiro. E lo ha fatto sotto gli occhi entusiasti di Jorge Sampaoli che gli aveva visto segnare ...

Inter : Icardi e Lautaro Martinez - amici o nemici? : Icardi e Lautaro Martinez: uno contro l'altro per andare al Mondiale in Russia con la nazionale argentina. Secondo il Corriere dello Sport , la stessa cosa può accadere all'Inter: presenza ingombrante per Maurito.