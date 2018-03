Innovazione : a Venezia la filiera si riunisce per sostenere le imprese : Venezia, 21 mar. (AdnKronos) - Si è tenuto oggi a Venezia, presso la sede della Camera di Commercio Venezia Rovigo e Delta Lagunare, l’incontro “Da zero a uno: dall’idea all’impresa”, appuntamento di approfondimento e networking organizzato da CCIAA Venezia Rovigo e Delta Lagunare, UniCredit, T2i, i

Innovazione : a Venezia la filiera si riunisce per sostenere le imprese : Venezia, 21 mar. (AdnKronos) – Si è tenuto oggi a Venezia, presso la sede della Camera di Commercio Venezia Rovigo e Delta Lagunare, l’incontro ‘Da zero a uno: dall’idea all’impresa”, appuntamento di approfondimento e networking organizzato da CCIAA Venezia Rovigo e Delta Lagunare, UniCredit, T2i, in collaborazione con Confindustria Venezia, Università Ca’ Foscari e Università Iuav, dedicato a neo ...

Innovazione : a Venezia la filiera si riunisce per sostenere le imprese (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I lavori si sono conclusi con la testimonianza di Irene Scarpa, giovane imprenditrice che racconterà la storia di successo di Nasiertech, la start-up da lei creata.Le start up innovative operanti in Provincia di Venezia sono 100 (fonte Mise – dato a fine 2017), circa il 16% del totale in Veneto, a sua volta quarta regione a livello nazionale per numerica di start up operative sul proprio territorio ...