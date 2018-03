Ingroia | “Peculato? Rovesciamento della realtà In atto una vera e propria lapidazione

ilfattoquotidiano

: #UltimOra #Peculato, sequestrata casa di campagna ex pm #Ingroia #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Peculato, sequestrata casa di campagna ex pm #Ingroia #Canale50 - repubblica : Peculato, sequestrata una casa di campagna di Ingroia - SkyTG24 : Il ricordo per i 40 anni dal sequestro di #AldoMoro e l'accusa per peculato per l'ex pm #Ingroia.Nel TG delle 14. -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Dichiarazioni dell’ex pm Antoniosulla vicenda giudiziaria riferita alla società Sicilia e-Servizi spa che lo vede indagato perché nel 2013, in qualità prima di liquidatore e poi di amministratore, si sarebbe apto ‘indebitamente’ di una indennità di 117 mila euro e anche di altri 34 mila euro utilizzati non solo per affrontare le spese di viaggio per le sue trasferte da Roma a Palermo, ma anche per alloggiare in alberghi di lusso. L'articolo: “Peculato?. Inunamediatica” proviene da Il FQuotidiano.