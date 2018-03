ING Bank saluta Windows 10 Mobile definendolo un OS obsoleto

Deutsche Bank a picco dopo il warnING : Teleborsa, - A picco la prima banca tedesca come assets , che chiude gli scambi con un pessimo -5,08%. A far scattare le vendite il warning lanciato dal direttore finanziario James von Moltke , che ha ...

Banche : Bem - gap Italia in e-bankING - uso al 31% contro 52% Ue : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – L’utilizzatore medio dell’e-banking è uomo, giovane ma non giovanissimo, con titolo di studio alto, residente in città con alta densità di popolazione e connessione veloce e usa lo smartphone con disinvoltura. è questo che emerge dal Rapporto sull’e-banking 2018 di BEM Research intitolato ‘Internet banking in Europa: il passo lento dell’Italia”. Se infatti quello descritto ...

Banche : Bem - gap Italia in e-bankING - uso al 31% contro 52% Ue (2) : (AdnKronos) – Se esiste un forte divario tra Italia e tutti i principali paesi europei, il Mezzogiorno si trova in una situazione ancor più svantaggiata. Nella classifica delle prime 5 regioni per utilizzo dei servizi e-banking si attestano Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Mentre nella classifica delle ultime 5 regioni si trovano Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata. «Dal Rapporto e-banking ...

Private bankING - Giacobbe entra in Credit Suisse Italy : E' entrato in Ubs nel 2006 dopo una laurea in economia aziendale in Bocconi. In Credit Suisse risponderà a Stefano Vecchi alla guida di Credit Suisse Italy supportandolo nell'ulteriore fase di ...

Halkbank-Perugia : le probabili formazioni e come vederla in tv e in streamING : Halbank-Perugia, come vederla Diretta tv su Fox Sports, canale 204 della piattaforma Sky, con il commento di Stefano Locatelli ed Andrea Zorzi , diretta anche streaming cliccando su http://www.laola1.

Xiaomi lancia una campagna di crowdfundING per una piastra per capelli con power bank : Xiaomi ha lanciato ieri, in occasione della Festa della donna, una campagna di crowdfunding avente ad oggetto Moonlight, una piastra per capelli wireless che funziona anche come power bank. Xiaomi Moonlight è senza dubbio un prodotto insolito, scopriamola insieme. L'articolo Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per una piastra per capelli con power bank è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Malware Android : scoperto il nuovo RedDrop - e il 36% degli utenti rischia con l’home bankING : Un nuovo Malware Android chiamato RedDrop mette a rischio dati sensibili e credito degli utenti, mentre oltre 1 utente su 3 non è in grado di riconoscere un'applicazione bancaria falsa. L'articolo Malware Android: scoperto il nuovo RedDrop, e il 36% degli utenti rischia con l’home banking è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Credem - Gianluca Rondini nominato responsabile private bankING : Teleborsa, - Gianluca Rondini è stato nominato nuovo responsabile del private banking di Credem , Gruppo con oltre 6.500 dipendenti, . Rondini avrà l'obiettivo di sviluppare ulteriormente l'area ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan e Lorenzo Gagli al quarto posto del Commercial Bank Qatar Masters. C’è un duo INGlese in vetta : Continua a brillare il Golf italiano al Commercial Bank Qatar Masters di Doha. Andrea Pavan e Lorenzo Gagli sono stati autori di un gran terzo giro, portandosi entrambi al quarto posto, con lo score di -12. Tutti e due hanno realizzato un round in 67 colpi (5 sotto il par). Gran chiusura di Pavan, che dopo i tre birdie della prima parte è incappato in qualche bogey di troppo (3 alla fine), terminando però con un filotto di tre birdie nelle ...

Andamento rialzista per Lloyds BankING : Balza in avanti Lloyds Banking , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Negozi senza cassa - home bankING e scimmie clonate. Dove finiscono le persone? : Entri nella banca Dove sei cliente da sempre: all’ingresso una macchina, Dove si spera tu ti fermi per fare ciò che sei venuto a fare. Se passi quella porta trovi un impiegato che ti porta a un’altra macchina, a fare l’operazione che una volta faceva lui. Uno solo, in trincea, a difendere la banca dai clienti. Non usi l’home banking? Hai un problema con la Vodafone, ci metti giorni a raggiungere un umano dell’assistenza, dopo innumerevoli ...

Weidmann - Bundesbank : INGiustificata estensione QE se prosegue crescita economia : 08/02/2018 10:09 Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, esprime toni cauti ma ottimisti sull'andamento dell'economia della zona euro: allo stato attuale non ci sono segnali che la crescita economica possa rallentare. La forza dell'euro e il recente ribasso del mercato azionario non giustificano alcuna ...