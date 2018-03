Infortunio Alex Sandro | il comunicato della Juventus | ecco l’esito degli accertamenti

Brasile - si ferma Alex Sandro : Infortunio alla coscia destra - potrebbe tornare a casa : La fascia sinistra del Brasile continua a non avere pace. Brutte notizie per il CT della Nazionale verdeoro Tite, momenti di apprensione anche per Massimiliano Allegri e per la Juventus: Alex Sandro , ...

Infortunio Alex Sandro - che succede alla Juve? Si ferma anche il brasiliano : Infortunio Alex Sandro – La Juventus è reduce dal deludente pareggio contro la Spal, obiettivi importanti per i bianconeri in campionato e Champions League. Un grande problema ormai dalle ultime stagioni è quello riguardante gli Infortunio, in particolar modo nelle ultime ore si è fermato anche Alex Sandro. Il terzino ha abbandonato l’ultimo allenamento con il Brasile per un problema alla coscia destra, la sosta aiuta la Juventus con ...