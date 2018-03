Incontro tecnico Mediapro con Infront e Lega a domani a milano

calcioweb.eu

: Auriemma rivela: 'L'agente di Sarri dopo una giornata a Roma ha raggiunto il tecnico a Napoli. Incontro con De Luar… - SiamoPartenopei : Auriemma rivela: 'L'agente di Sarri dopo una giornata a Roma ha raggiunto il tecnico a Napoli. Incontro con De Luar… - robertavitaro : RT @StradeAnas: Si è svolto oggi a Mormanno un tavolo tecnico per fare il punto sugli interventi previsti dal Protocollo d’Intesa tra il @m… - newzit : Assistenti Educativi. Sul e Uiltemp soddisfatti dell’incontro, in attesa del tavolo tecnico -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Niente cena ma untrae ladi Serie A. La società spagnola si vedrà con i rappresentati diSerie A insieme aili delle parti per affrontare le questioni tecnichete al pronunciamento dell’Antitrust. Oltre al presidente diJaume Roures dovrebbero esserci Luigi De Siervo Ad diItalia e il sub commissario dellaA Paolo Nicoletti. In questa trasferta italianaha inoltre in programma unconoscitivo con i rappresentanti di Sky, oltre che incontri con Premium e le banche Intesa e Unicredit. (Adnkronos) L'articoloconsembra essere il primo su CalcioWeb.