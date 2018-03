In Svizzera c' è il primo cinema senza proiettore né schermo

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada domina la finale con la Svizzera e conquista il primo storico oro nel doppio misto : Il Canada ha vinto il primo torneo di Curling misto alle Olimpiadi. Questo è il verdetto della finale di PyeongChang in cui la coppia formata da John Morris e Kaitlyn Lawes ha sconfitto nettamente la Svizzera di Martin Rios e Jenny Perret con il punteggio di 10-3. Una partita iniziata in modo equilibrato, con il Canada che apre con il vantaggio dell’hammer e realizza due punti, ma la Svizzera risponde subito e si torna in parità (2-2). Nel ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i campioni iridati della Svizzera sfidano il Canada per il primo titolo olimpico del doppio misto : Canada e Svizzera si sfideranno per conquistare il primo titolo olimpico del doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Le due squadre hanno rispettato il pronostico della viglia e ora si affronteranno per ottenere una storica medaglia d’oro. Andiamo quindi ad analizzare le due formazioni che vedremo in finale. Partiamo dal Canada, dove la mossa di puntare sull’inedita coppia formata da John Morris e Kaitlyn Lawes è ...

Ambiente e sostenibilità - la Svizzera al primo posto al mondo (e Burundi all’ultimo) : Svizzera, Francia e Danimarca. Sono queste le nazioni appena salite sul podio (rispettivamente, prima, seconda e terza) dell’ultimo rapporto dell’Environmental Performance Index (Epi, indice di sostenibilità ambientale). La classifica, che in altre parole misura l’impatto ambientale e le prestazioni dei singoli paesi, è stata svolta dai ricercatori delle università di Yale e Columbia, in collaborazione con il World Economic ...

Ambiente e sostenibilità - la Svizzera al primo posto al mondo (e Burundi all'ultimo) : Secondo l'Epi, la nazione con le migliori prestazioni ambientali è la Svizzera, mentre l'Italia si trova al sedicesimo posto

Tennis - Hopman Cup : primo titolo del 2018 per Federer. Svizzera batte Germania 2-1 : Roger Federer comincia il 2018 con un gesto compiuto ripetutamente nella passata stagione, ovvero alzando una coppa. La Svizzera ha conquistato la Hopman Cup , torneo esibizione per nazioni che si è ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : Finale Svizzera-Germania. Data - programma - orario e tv : Federer insegue il primo trofeo! : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, Premium Player. SABATO 6 GENNAIO: 09.00 Svizzera vs Germania Finale Hopman Cup 2018 (...