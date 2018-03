In Lucifer 3×18 ‘gelosia portami via’ | tra la scelta del Diavolo e la fuga di Maze promo

optimaitalia

(Di mercoledì 21 marzo 2018)3x18 finalmente mette in scena il tanto atteso triangolo tra il nostro, Chloe e Pierce/Caino. Restando nel suo stile scanzonato, a metà tra la commedia e il drammatico, la serie punta dritta al cuore: The Last Heartbreak è l'episodio che mostra ilin conflitto con i suoi sentimenti per la bella detective, questa volta incrementati dal fatto che il suo "rivale" Caino rappresenta il suo più prezioso alleato contro Dio/suo Padre.è un maschio alfa per natura; marca il territorio, chiarisce a Marcus di essere il primo, nonché l'unico, competitor nel cuore della detective. Il triangolo che si crea tra loro e Chloe, fortunatamente, non è melodrammatico né troppo melenso: il merito va innanzitutto all'innegabile chimica tra Tom Ellis e Tom Welling, dimostrata già nell'episodio 3x13, che rende la situazione amorosa né imbarazzante né assurda.Ogni episodio ...