In barca a vela contro il cancro

L'arrivo a Brindisi di una barca a vela carica di migranti : Dodici bambini, sei donne e e 30 uomini curdi e kosovari stipati su una barca a vela di 15 metri intercettata dalla Finanza al largo di Brindisi

barca a vela con 48 migranti intercettata al largo : arrestati tre scafisti : Una Barca a vela battiente bandiera tedesca, con 48 migranti curdi e kosovari a bordo, è stata intercettata al largo delle coste brindisine nella tarda serata di martedì e condotta in porto nella nottata di ieri...

Vendono tutto per girare il mondo - ma la loro barca a vela affonda 2 giorni dopo la partenza : Vendono tutto per girare il mondo, ma la loro barca a vela affonda 2 giorni dopo la partenza “Ho lasciato il mio lavoro e venduto ciò che avevo e poi ho perso tutto nel giro di 20 minuti”, il drammatico racconto di Tanner Broadwell, che insieme alla compagna aveva deciso di girare il mondo in […] L'articolo Vendono tutto per girare il mondo, ma la loro barca a vela affonda 2 giorni dopo la partenza sembra essere il primo su NewsGo.

Tonino e Lilly - sogno avverato : girare il mondo in barca a vela : In questo modo molte scelte sono state fatte grazie all'esperienza quotidiana, un po' alla volta, cercando di unire la funzionalità all'economia di spesa. Ho potuto trasferire sul MAGIC numerose ...

La famiglia italiana che vende casa per fare il giro del mondo in barca a vela : Mollare tutto, prendere una barca e girare il mondo. A sentirla così sembra una frase campata per aria, una di quelle che spesso si sente dire nei momenti di sconforto ma che nella maggior parte dei casi rimane un’utopia. Non per la famiglia Portesan di Novara però, che ha davvero deciso di lasciare tutto e girare il mondo in barca. La storia di questa famiglia coraggiosa ha fatto il giro del web perché non si tratta di giovani senza lavoro in ...

Da Rafinha a Deulofeu : la stampa spagnola svela le destinazioni del duo del barca : Due giocatori del Barcellona stanno per sBarcare in Italia. Nulla di nuovo, nessuna novita’ sui nomi, ma secondo il sito del quotidiano madrileno “AS”, e’ ormai vicino l’accorto tra il club catalano e l’Inter per la cessione di Rafinha con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Barca chiedeva 40 milioni, i nerazzurri offrivano 20 piu’ bonus, ma per “AS” nelle ultime ore sono ...

Vela - Coppa America 2021 : la Sardegna lancia la sfida! barca ed equipaggio tutti isolani per sognare in Nuova Zelanda : La Coppa America 2021 sta prendendo sempre più forma ed avrà come protagonista l’Italia. La Sardegna in particolare: non solo perché Luna Rossa ha cominciato a Cagliari i suoi allenamenti e costruirà la propria base nel capoluogo sardo, ma anche perché la Fondazione “Adelasia di Torres” è pronta a lanciare la sua sfida. In tutti i sensi, dal momento che la spedizione avrà un forte carattere territoriale. A capo ci sarà ...