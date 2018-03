In arrivo la carta delle aree di stoccaggio delle scorie nucleari Calenda | Entro

Il GDR cartaceo Paranoia è in arrivo su PC : Cyanide Studio, il team francese salito alle cronache per aver sviluppato la serie di videogiochi Styx, si occuperà insieme a Black Shamrock (Of Orcs and Men) di realizzare l'adattamento del gioco di ruolo cartaceo Paranoia, la cui uscita è prevista per PC. Paranoia è un GDR sicuramente sui generis, dato che propone ai partecipanti delle brevi avventure ricche di azione piuttosto che lunghe campagne.Come riporta RockPaperShotgun, in Paranoia ...

Vicenza : in arrivo la Carta della famiglia per ottenere sconti e riduzioni tariffe : Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) – Anche a Vicenza le famiglie residenti in città con almeno 3 figli minori e un Isee fino a 30 mila euro potranno chiedere la Carta della famiglia, una card per ottenere sconti e riduzioni tariffarie sull’acquisto di alcuni beni e servizi concessi da una serie di soggetti pubblici e privati aderenti all’iniziativa.Le agevolazioni saranno praticate su molti beni e servizi: dagli alimentari ai ...

Vicenza : in arrivo la Carta della famiglia per ottenere sconti e riduzioni tariffe (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Si tratta di un nuovo strumento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che vedrà il Comune parte attiva nel promuovere la solidarietà della comunità locale verso alcune famiglie del territorio ‘ ha spiegato l’assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala ‘. Già due anni fa avevamo promosso il progetto ‘Insieme si può”, con l’obiettivo ...

