Imprese | torna a Roma il ' Dig Eat' | focus sull' arena digitale

Imprese e professioni tornano coi moderati : Roma - «Ecco è caduta una signora sul marciapiede. Un'altra». Stefano Parisi è in piena campagna elettorale, candidato presidente della regione Lazio per la coalizione di centrodestra. Energie per l'Italia, il movimento da lui fondato, non parteciperà direttamente alle Politiche, ma è parte integrante della coalizione. Spera che dai partiti arrivi un messaggio di unità forte di tutto il centrodestra. Lo troviamo ...

Imprese italiane - la grande fuga : oltre 35mila partecipazioni all'estero. Ma c'è anche chi torna : A eccezione della Romania, nelle primissime posizioni scorgiamo i paesi con i quali i rapporti commerciali sono da sempre fortissimi e con economie tra le più avanzate al mondo". Le regioni italiane ...

Le Imprese italiane tornano in salute - fallimenti e chiusure sono scesi ai livelli pre-crisi : fallimenti e chiusure d’impresa nel 2017 sono scesi fino ai livelli del 2005, secondo l’analisi dell’Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure d'imprese di Cerved. Nel 2017 in Italia 93.000 imprese hanno...

Imprese : Bei - tornano a investire ma incertezza politica è freno : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Le Imprese italiane tornano ad investire ma pesa “l’incertezza politica”. è’ quanto emerge dall’ultima indagine della Bei sugli investimenti e la finanza in Italia, contenuto nel rapporto Investment and Investment Finance in Europe, presentato al Mef dal presidente della Banca europea per gli investimenti Dario Scannapieco, alla presenza del ministro dell’Economia Pier Carlo ...

Le Imprese del Nord sono tornate con noi : Roma - Onorevole Mariastella Gelmini, a un mese dal voto quale clima respira nel Paese?«Sicuramente positivo per Forza Italia e Silvio Berlusconi. Dopo il governo dei tecnici e la fallimentare esperienza dei governi di centrosinistra c'è voglia di voltare pagina. Si respira grande fiducia verso Berlusconi, percepito come l'unico leader in grado di guidare l'Italia in questo momento difficile, un leader capace di mettere ...

Credito - i conti non tornano : le banche continuano a preferire le grandi Imprese : Teleborsa, - I conti non tornano. Nonostante il fallimento di una decina di istituti di Credito abbia originato un costo di oltre 60 miliardi di euro a carico dei risparmiatori, delle banche ...

Credito - i conti non tornano : le banche continuano a preferire le grandi Imprese : I conti non tornano. Nonostante il fallimento di una decina di istituti di Credito abbia originato un costo di oltre 60 miliardi di euro a carico dei risparmiatori, delle banche concorrenti e del ...