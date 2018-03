Immobile | ' La Svezia è una macchia nella nostra carriera | un vero e proprio shock'

Nazionale - Immobile : 'La Svezia è ancora uno shock - ora pronti a reagire. Senza Buffon sarebbe dura' : Non esiste egoismo o invidia fra di noi, e non è facile che si crei il bel rapporto che c'è fra di noi nel mondo del calcio". Nazionale , tutti i video Guarda tutti i video

Calcio - parla Ciro Immobile : “Svezia macchia sulla nostra carriera. Non ho più sentito Giampiero Ventura” : Riparte un nuovo ciclo per la nazionale italiana di Calcio: venerdì, con l’amichevole con l’Argentina, gli azzurri torneranno a disputare un match ufficiale dopo la disastrosa partita di San Siro con la Svezia, che ha decretato l’ufficiale eliminazione dai Mondiali di Russia 2018. Quell’incontro dei Play-off però resta ancora nella testa degli azzurri, come detto a Ciro Immobile, che ha parlato ai microfoni di Rai Sport ...