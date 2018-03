Il trend del 2018 | orologeria mondiale in crescita

Le scarpe trendy della Regina Elisabetta : Chiedetelo a 100 fashion addicted, e in 99 vi risponderanno all’unisono: il morsetto dorato di Gucci. La domanda: qual è il dettaglio più desiderato, ambito e idolatrato dalle vere maniache di calzature negli ultimissimi anni? Tutto merito di Alessandro Michele, direttore creativo della griffe fiorentina dal 2015, baciata da un rinnovato successo grazie all’estro multiforme del designer e alle sue intuizioni eccentriche e sempre ...

Discovery : Motor trend è il nuovo canale 56 del digitale terrestre : Motor Trend: dal 29 aprile 2018 attivo il nuovo canale 56 del digitale terrestre Motor Trend è il nuovo canale 56 del digitale terrestre che, grazie a Discovery Italia, sarà attivo per tutti i telespettatori del Belpaese già da domenica 29 aprile 2018 e si potrà vedere anche sulla piattaforma Sky (418). A partire da tale data, […] L'articolo Discovery: Motor Trend è il nuovo canale 56 del digitale terrestre proviene da Gossip e Tv.

Motor trend sul canale 56 del DTT dal 29 aprile. Sostituirà Focus : Motor Trend Rombo di Motori con derapata: nella galassia Discovery arriva un nuovo canale. Domenica 29 aprile 2018 il gruppo guidato da Marinella Soldi accenderà Motor Trend al numero 56 del digitale terrestre free. La nuova rete, dedicata al pubblico maschile e femminile appassionato di Motori, prenderà il posto di Focus, che nel frattempo – come è ormai noto – traslocherà sulle frequenze Mediaset. Motor Trend andrà ad arricchire il ...

Motor trend - dal 29 aprile sul canale 56 del digitale terrestre (al posto di Focus) : I canali free Discovery accolgono un nuovo arrivato: dal 29 aprile, infatti, debutta Motor Trend, una canale interamente dedicato al mondo dei Motori (saranno contenti i colleghi di AutoBlog e MotoBlog), che occuperà il canale 56 del digitale terrestre, ovvero quello che, ad oggi, è occupato da Focus.Cos'è Motor Trend? Motor Trend, marchio nato da una popolare rivista americana, si propone di diventare la nuova ossessione televisiva degli ...

Motor trend - dal 29 aprile debutta sul canale 56 del digitale terrestre : Motor Trend è il nuovo canale dedicato al pubblico maschile e femminile appassionato di Motori a due e quattro ruote in chiaro dal 29 aprile sul canale 56 del digitale terrestre.

Tendenze moda autunno inverno 2018 2019 : i trend dalle sfilate della Fashion Week Russia : Che aria tira a Mosca? La domanda questa volta non ha nulla a che vedere con la politica , o forse, in qualche modo, sì?, e nemmeno con il meteo tout court , le nevicate e le temperature a -10 gradi nella capitale russa sono sempre dietro l'angolo, anche a Marzo, . Ma ha molto a ...

Serbia : meta tra le più trendy del 2018 : Serbia: meta tra le più trendy del 2018 Serbia: meta tra le più trendy del 2018 Continua a leggere L'articolo Serbia: meta tra le più trendy del 2018 proviene da NewsGo.

Email Marketing : 8 trend del 2018 : Il 2018 sarà un anno strategico per l’Email Marketing: tanti gli strumenti e le novità introdotte con l’obiettivo di rendere l’esperienza dell’utente sempre più personalizzata. Ecco 8 trend fondamentali di quest’anno identificati da MailUp. 1. Integrazione tra Email e Instant Messaging Il lancio di WhatsApp Business, un’applicazione per Android pensata per facilitare la comunicazione delle piccole aziende con i propri clienti, è un chiaro segno ...

La Serbia tra le mete più trendy del 2018 : ... altri insieme ai visitatori e a turisti affollano ogni angolo, dove spuntano kafane e splavovi , le zattere chiatte trasformate in cafè, ristoranti, club, , altri praticano decine di sport dalla ...

I 5 trend del fintech per il 2018 : Quello del denaro virtuale è un nuovo mondo ancora pieno di insidie. "Certo è che non è più relegato alla sfera dei patiti della tecnologia e rimarrà un tema dominante anche nel 2018" afferma Paolo ...

Retail : Fjord spiega i trend tecnologici chiave del 2018 : La trasparenza è un concetto importante nel mondo digitale, dove non sempre è chiaro cosa sia autentico e cosa no. Per questo secondo Fjord blockchain è certamente uno dei trend da seguire nel 2018. ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i numeri dell’Italia. Record - prime volte - medaglie : il trend è positivo : L’Italia ha concluso la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con 10 medaglie complessive (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). Diamo uno sguardo statistico ai risultati ottenuti dagli azzurri in Corea del Sud. L’Italia è tra i sei Paesi che hanno avuto il maggior incremento in termini di medaglie rispetto a Sochi: abbiamo fatto registrare un +25% che è inferiore soltanto a Corea del Sud (87,5 ma gareggiavano ...

Sciuragram - dimenticate le fashion blogger. È questo il vero nuovo trend delle sfilate milanesi : In prima fila alle sfilate della settimana della moda milanese non c’è più Chiara Ferragni (in ritiro pre-parto a Los Angels) ma Sciuragram, l’account Instagram che elogia l’eleganza delle signore milanesi over 50. Già a settembre Angelo (così si chiama l’ideatore del profilo, ma di lui parleremo più avanti) è stato avvistato nella front row di Gucci: gli scatti delle sciure milanesi hanno infatti conquistato ...

Birra artigianale - ecco i nuovi trend del 2018 : 'Da quando lo statunitense Bjcp , Beer judge certification program, - la 'bibbia degli stili' delle birre nel mondo - ha inserito questa nuova categoria come espressione di un prodotto tipicamente ...