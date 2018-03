Il Segreto | trame fine marzo 2018 | Candela minacciata | la scoperta di Marcela

Il Segreto - trame al 23 marzo : Camila è malata? Ecco cosa accadrà alla donna Video : Inizia una nuova settimana di programmazione della telenovela iberica Il Segreto [Video] che da oggi offrira' ai suoi fan la possibilita' di vedere due appuntamenti: quello pomeridiano e finalmente quello in prime time. Ma cosa accadra' negli episodi inediti che verranno trasmessi fino a venerdì 23 marzo 2018? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutte le trame. Camila ed Hernando preoccupati per Beatriz Hernando e Camila preoccupati per la ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 al 30 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 26 a venerdì 30 marzo 2018: Prudencio incontra Julieta e se ne innamora senza sapere che Julieta è la stessa ragazza della quale è innamorato suo fratello Saul. Francisca non tarda a presentarsi in pasticceria per minacciare Candela e Severo. Onesimo e Hipolito ne escogitano una nuova facendo infuriare Dolores. Beatriz non si arrende: va alla locanda e pretende un chiarimento con Matias. ...

Il Segreto : le trame dal 19 al 23 marzo 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il lunedì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 19 al 23 marzo 2017 Aquilino, arrivato a Puente Viejo per entrare in società con Hernando, si […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 19 al 23 marzo 2018 – Anticipazioni sembra ...

Il Segreto - trame 19-23/03 : arriva una tremenda notizia per Beatriz - eccola Video : Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali riguardanti Il Segreto [Video], la serie iberica ambientata nel piccolo borgo di Puente Viejo. Cosa vedranno i telespettatori italiani negli episodi inediti che andranno in onda dal 19 al 23 marzo 2018? Per scoprirlo continuate a leggere l'intero articolo. Matias decide di lasciare definitivamente Beatriz Dos Casas Hernando e la moglie Camila, dopo aver scoperto che la loro figlia ha una tresca ...

Il Segreto trame aprile : Beatriz corteggiata - Carmelo sindaco - Fè licenziata? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de ''Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Candela essere vittima delle critiche di Puente Viejo. Gli ultimi spoiler ci svelano che Beatriz troverà un nuovo amore, mentre Nazaria architetterà un piano per allontanare Fè da Mauricio. Anticipazioni ''Il Segreto'': qual è il mistero di Julieta e Consuelo? Le anticipazioni degli appuntamenti ...

Il Segreto - anticipazioni : le trame dal 19 al 23 marzo 2018 : Nuova settimana in compagnia dei protagonisti de “Il Segreto”. Tante le sorprese attese. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le puntate in onda dal 19 al 23 marzo 2018...

Il Segreto trame maggio : Candela si rifiuta di ospitare l'ex suocera malata Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato la tragica morte di Ana [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che il popolo di Puente Viejo non condividera' il comportamento di Candela nei confronti dell'ex suocera malata terminale. Anticipazioni ''Il Segreto'': Candela detesta l'ex suocera Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de ''Il ...

Il Segreto trame marzo : nuova tragedia - la figlia di Julieta muore carbonizzata : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de ''Il Segreto'', la telenovella spagnola che ha appena annunciato il gesto eroico di Emilia e Julieta. Gli ultimi spoiler ci svelano che Puente Viejo sarà scioccata dalla morte di una bambina, vittima innocente della vendetta di Donna Francisca. Anticipazioni Il Segreto: il terribile piano di Donna Francisca Le anticipazioni delle nuove puntate de ''Il Segreto'' ...

Il Segreto trame maggio : Emilia e Julieta salvano una madre dal suicidio : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra che ha appena annunciato il ritorno di Candela. Gli ultimi spoiler ci svelano che Julieta Uriarte e Emilia Ulloa daranno prova di estremo coraggio quando aiuteranno una giovane madre in gravissime difficoltà. Anticipazioni ''Il Segreto'': il gesto eroico di Emilia e Julieta Le anticipazioni delle puntate de ''Il Segreto'' ...

Il Segreto trame al 23-03 : Marcela guarita - Candela torna - Camila sviene : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il grave incidente di Prudencio. Le trame settimanali dal 19 al 23 marzo rivelano che ci saranno buone notizie per Marcela, mentre un ritorno a Puente Viejo emozionerà i fans di Canale 5. Anticipazioni ''Il Segreto'': Marcela esce dal coma Le anticipazioni delle puntate de ''Il Segreto'' trasmesse ...