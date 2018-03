IL SEGRETO | puntata di giovedì 22 marzo 2018 anticipazioni

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 21 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 21 marzo 2018: Donna Francisca e Julieta non riescono proprio ad andare d’accordo e infatti hanno un nuovo scontro in presenza di Emilia Ulloa… Candela Mendizabal si presenta inaspettata a casa di Adela… Hernando Dos Casas è molto in ansia, in quanto gli affari non vanno come lui auspicava e dunque non sarà in grado di pagare la rata del prestito… Da non perdere: ...

Il SEGRETO/ Anticipazioni prossima puntata : la decisione di Saul e Julieta su Francisca : Anticipazioni Il Segreto, puntata 20 marzo: Saul continua a pensare a Julieta. I due sono sempre più innamorati ma prendono un'importante decisione a causa di Francisca(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:50:00 GMT)

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 20 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 20 marzo 2018: Saul riesce a sorprendere Julieta donandole la lana necessaria per realizzare i materassi… È ormai chiaro come Julieta e Saul siano reciprocamente innamorati, ma i due giovani decidono di nascondere a Donna Francisca i loro sentimenti per evitare che la dark lady possa arrabbiarsi… Alfonso si fa consegnare dal figlio Matias il biglietto che il ragazzo ha ricevuto da Beatriz ...

Furore 2 - trama sesta puntata : un SEGRETO indicibile : Anticipazioni Furore 2, sesta puntata: Franco scopre il segreto di Calligaris Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di Furore 2, la fiction con Remo Girone, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Gli ascolti si mantengono stabili. Cosa succederà nella sesta puntata di Furore 2 di domenica 25 marzo? Saro ha scoperto chi ha ucciso il fratello Vito ma, durante l’interrogatorio, l’uomo è stato ucciso da un sicario di Calligaris. ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata pomeridiana e SERALE del 19 marzo 2018 : Dal 19 marzo, e per diverse settimane, Il SEGRETO tornerà nuovamente ad andare in onda in prima serata al lunedì. Vediamo dunque cosa succederà a Puente Viejo in questa lunga maratona che ci attende tra qualche giorno… anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 19 marzo 2018, puntata pomeridiana Aquilino, pur conoscendo i problemi economici che affliggono Hernando, sembra intenzionato a corteggiare Beatriz. Hernando e Camila pensano che ...

Il SEGRETO - Saul innamorato di Julieta : anticipazioni puntata 19 marzo : Dopo qualche settimana di pausa dal prime time, va in onda di lunedì alle 21.10 su Canale 5 la soap opera Il Segreto. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 12 al 16 marzo Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie di Tristan affetta da squilibrio mentale che si suicida ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 16 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 16 marzo 2018: Francisca Montenegro chiede a Saul e Prudencio Ortega di rimanere a vivere alla villa. I due fratelli accettano molto volentieri… Saul conosce Julieta Uriarte, della quale si invaghisce sin da subito… Prudencio appare molto scontento dell’interesse del fratello Saul verso Julieta… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 14 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 14 marzo 2018: Beatriz si trova ad affrontare Emilia Ulloa per aver parlato con Hernando e Camila… Julieta e la sua famiglia (nonna Consuelo e la piccola Ana) si trasferiscono nella loro nuova casa… Mentre Donna Francisca sta lavorando con Prudencio e Mauricio, giunge Saul che dice di avere una cosa importante da confessare… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina ...

Il SEGRETO anticipazioni : Nicolas arrestato - ecco come mai - puntata 1780 Video : #Il Segreto anticipazioni: Nicolas arrestato nelle nuove puntate spagnole, come mai? Nelle scorse anteprime, vi avevamo parlato della delicata riapertura del caso sulla morte di Mariana che, a quanto pare, racchiude ancora molti misteri e questioni irrisolte. Il suo assassino, dopo un lungo ricorso, è riuscito ad acquistare la liberta' per la rilevazione di un vizio di forma e la notizia ha sconvolto, come è facile immaginare, sia Nicolas che ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 13 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 13 marzo 2018: Emilia Ulloa offre un primo lavoro a Julieta, mentre Adela le offre un secondo lavoro alla scuola. Inoltre Emilia, stufa dal comportamento di Beatriz, decide insieme al marito Alfonso di parlare con Camila e Hernando… Nazaria comincia il suo lavoro di governante a casa di Donna Francisca Montenegro… Raimundo Ulloa chiede ai fratelli Saul e Prudencio Ortega di rimanere ancora ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 12 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 12 marzo 2018: Emilia riesce finalmente a convincere Julieta delle sue buone intenzioni e a quel punto la invita alla sua locanda, dove intende offrire una merenda a lei, a sua figlia (la piccola Ana) e a sua nonna Consuelo. Nicolas giunge anche lui alla locanda e vuole offrire il suo aiuto a Julieta, meritevole di aver salvato la vita di Juanita… Di fronte all’offerta di aiuto di Nicolas, ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 9 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 9 marzo 2018: Visto che Adela sta organizzando una fiera che possa incentivare lo scambio di merci e lavoro tra agricoltori e contadini, Raimundo chiede a Saul e Prudencio di parlarne a Donna Francisca perché quest’ultima conceda il suo appoggio… All’esterno della chiesa, la Montenegro ha uno scontro verbale con Julieta, che però le tiene testa e rifiuta la sua ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 8 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 8 marzo 2018: Matias si reca da Beatriz e le rivela che Alfonso ed Emilia sanno che loro due si frequentano di soppiatto… Beatriz reagisce alla notizia di Matias preoccupandosi solo per se stessa, atteggiamento che infastidisce non poco Matias: il ragazzo è molto deluso e decide di chiudere totalmente il rapporto con la giovane Dos Casas… Francisca Montenegro ordina a Nazaria (la moglie di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 7 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 7 marzo 2018: Nicolas ritorna a La Puebla nel tentativo di rintracciare Julieta Uriarte… Alfonso ed Emilia, parlando con il figlio Matias, trovano conferma a tutti i loro timori: Matias si trovava insieme a Beatriz quando Marcela era andata ad avvisarlo della tormenta e aveva poi avuto l’incidente… Prudencio si rivela essere un bravo contabile e in effetti si trova a risolvere ...