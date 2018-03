IL SEGRETO Anticipazioni 21 marzo | il ritorno di Candela e del piccolo Carmelito

Il SEGRETO : FRANCISCA cerca di spaventare JULIETA [anticipazioni] : Il rapporto burrascoso tra FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan) influenzerà le prossime settimane di programmazione de Il Segreto: come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post, le due donne entreranno in contrasto persino per la costruzione di una casa destinata alla compaesana Rosa Martinez (Pilar Berges), abbandonata da un marito violento e con tre figlie piccole a carico… Le ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 21 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 21 marzo 2018: Donna Francisca e Julieta non riescono proprio ad andare d’accordo e infatti hanno un nuovo scontro in presenza di Emilia Ulloa… Candela Mendizabal si presenta inaspettata a casa di Adela… Hernando Dos Casas è molto in ansia, in quanto gli affari non vanno come lui auspicava e dunque non sarà in grado di pagare la rata del prestito… Da non perdere: ...

Che fine ha fatto Carmelito? La verità sul figlio di Candela e Severo - anticipazioni future Il SEGRETO : Che fine ha fatto Carmelito? Le anticipazioni spagnole del Segreto hanno come argomento principe proprio la scomparsa di Carmelito: Candela e Severo, nell'ultima stagione, cercheranno instancabilmente il bambino, fino a quando non verranno a conoscenza di una drammatica verità. Ci saranno le loro vite in ballo e non sarà facile il periodo che saranno chiamati ad affrontare. Credevano che, una volta messo fuori gioco Cristobal, la loro vita ...

Il SEGRETO Anticipazioni 20 marzo 2018 : mentre Saul conquista Julieta - Matias chiude con Beatriz : Nella puntata di oggi vivremo il romantico inizio di una storia d'amore, ma anche l'epilogo di una lunga e travagliata relazione.

Il SEGRETO - anticipazioni puntate spagnole : il matrimonio di Julieta : L’arrivo di Julieta a Puente Viejo ha scombussolato non poco i compaesani. Inoltre la giovane, che è amata da tutti, ha contro di lei Francisca. Quest’ultima, come sempre, si intrometterà sui sentimenti della dolce ma testarda madre di Ana, la figlia morta. Per lei organizzerà un matrimonio. anticipazioni Il Segreto, il matrimonio di Juleta Dal suo arrivo a Puente Viejo Julieta ha avuto molti problemi. Come sappiamo è stata amata dai ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 26 al 30 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 26 a venerdì 30 marzo 2018: Prudencio incontra Julieta e se ne innamora senza sapere che Julieta è la stessa ragazza della quale è innamorato suo fratello Saul. Francisca non tarda a presentarsi in pasticceria per minacciare Candela e Severo. Onesimo e Hipolito ne escogitano una nuova facendo infuriare Dolores. Beatriz non si arrende: va alla locanda e pretende un chiarimento con Matias. ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 20 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 20 marzo 2018: Saul riesce a sorprendere Julieta donandole la lana necessaria per realizzare i materassi… È ormai chiaro come Julieta e Saul siano reciprocamente innamorati, ma i due giovani decidono di nascondere a Donna Francisca i loro sentimenti per evitare che la dark lady possa arrabbiarsi… Alfonso si fa consegnare dal figlio Matias il biglietto che il ragazzo ha ricevuto da Beatriz ...

Il SEGRETO Anticipazioni : PRUDENCIO promette a FRANCISCA di spiare JULIETA ma… : L’antagonismo tra la nuova protagonista JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e la perfida Donna FRANCISCA (Maria Bouzas) caratterizzerà i prossimi mesi di programmazione de Il Segreto: se ci avete letto in precedenza, sapete già che la Montenegro riterrà l’ultima arrivata troppo simile all’odiata Pepa Balmes (Megan Montes) ed andrà su tutte le furie non appena apprenderà da PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) che la “nemica” ...

Il SEGRETO Anticipazioni : le nozze di CARMELO e ADELA - FRANCISCA ci mette lo zampino! : I preparativi del matrimonio tra CARMELO Leal (Raul Peña) e la maestra ADELA (Ruth Llophis) non mancheranno di riservare delle sorprese nei prossimi mesi de Il Segreto: come abbiamo segnalato in precedenza nei nostri post, il neo sindaco di Puente Viejo chiederà alla compagna di convolare a giuste nozze ma andrà incontro ad un sonoro no, dato che nel bel mezzo della dichiarazione affermerà di essere giunto a questa decisione poiché i militanti ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : DOLORES e TIBURCIO si sposano! : Nelle puntate spagnole de Il Segreto sta per svolgersi un nuovo matrimonio: stando a quanto segnalato dal portale web Cultura En Serie, DOLORES Asenjo (Maribel Ripoll) e TIBURCIO Comino (Cesar Capilla) convoleranno a giuste nozze nel corso dell’episodio 1789 della telenovela (in onda in Spagna venerdì 23 marzo 2018). Facciamo così un breve ripasso per capire come si arriverà al momento del sì… Dopo aver avviato una relazione con ...

