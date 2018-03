Il ritorno di Malika Ayane ai David di Donatello 2018 con La prima cosa bella

optimaitalia

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Per la seconda volta in carriera sul palco degli Oscar italiani,aidiha reso omaggio ad un film che dine ha vinti ben tre su 18 candidature nel 2010, Ladi Paolo Virzì.Nel 2010incise infatti la cover di Ladi Nicola di Bari (1970), una versione tutta sua che ebbe grande successo, certificata disco di platino: il brano ha arricchito la colonna sonora dell'omonimo film con protagonisti Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi e Valerio Mastandrea.Nono film di Virzì in carriera e certamente il più personale in quanto dedicato alla figura di sua madre, Laha vinto otto anni fa i premi per la Migliore sceneggiatura, Migliore attrice protagonista (Micaela Ramazzotti) e Miglior attore protagonista (Valerio Mastandrea).aidiha ...