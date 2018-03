Il Real Madrid ha scelto Lewandowski

Canale 20 di Mediaset - il debutto il 3 aprile con Juve-Real Madrid : E' stato annunciato da tempo, e finalmente il Canale 20, ultimo arrivato in casa Mediaset, ha una data di partenza, e che partenza. Segnatevi sul calendario la data di martedì 3 aprile 2018, perché il debutto di 20 avverrà proprio quel giorno. E non si tratta di una data scelta a caso: il Canale 20 si accenderà con l'andata dei quarti di Champions League tra Juventus e Real Madrid, che sarà quindi disponibile in chiaro.Juventus-Real ...

Roma - Alisson "non tradirà i giallorossi"/ Il fratello dopo l’offerta del Real Madrid e i rumors sul Liverpool : Roma, Alisson "non tradirà i giallorossi", il fratello dopo l’offerta del Real Madrid e i rumors sul Liverpool. Il portiere della nazionale brasiliana ha ricevuto proposte prestigiose(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:38:00 GMT)

Juventus - Chiellini ok Alex Sandro stop / I due bianconeri rischiano di saltare il Real Madrid come Benatia : Juventus, Chiellini ok Alex Sandro stop: Allegri in emergenza in difesa per la gara contro il Real Madrid, a rischio i due calciatori con Medhi Benatia squalificato dopo il giallo di Wembley(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:43:00 GMT)

Roma - il Real Madrid vuole Alisson : pronti 60 milioni : Roma, il Real Madrid vuole Alisson: pronti 60 milioni Ha incantato tutto il mondo con le sue parate, ora Alisson è uno dei portieri più cercati al mondo. E il club che sta provando a mettere le mani sul numero 1 della Roma è il Real Madrid. Secondo il Corriere dello Sport i Blancos, che […]

Dybala e Icardi - il Real Madrid guarda alla Serie A per l'estate : Gli spagnoli puntano a piazzare un grande colpo in attacco nel prossimo mercato: nel mirino gli argentini di Juventus e Inter

Real Madrid - Ronaldo spavaldo : “nessuno migliore di me” : “Continuo a credere che non ci sia nessuno meglio di me, almeno sul campo”. Lo ha detto il fuoriclasse del Real Madrid Cristiano Ronaldo lunedì sera a margine del premio Quinas de Ouro per miglior giocatore portoghese del 2017. “Dobbiamo continuare a credere di essere i migliori. Qualunque cosa tu dica, devi sempre pensare in grande”, ha aggiunto cercando di incoraggiare i giocatori portoghesi a credere in loro stessi. Il ...

Real Madrid - Alisson e Salah : pronta maxi offerta da 170 milioni di euro : Real Madrid, Alisson E Salah- Il Real Madrid prepara il terreno per il prossimo mercato estivo. Come riportato dal “Corriere dello Sport”, il club spagnolo sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta da circa 60 milioni di euro per convincere la Roma a privarsi di Alisson. Il portiere brasiliano, esploso totalmente nel corso […] L'articolo Real Madrid, Alisson e Salah: pronta maxi offerta da 170 milioni ...

Juventus-Real Madrid - le date. Gli orari e come vedere in tv i quarti di Champions League. Il programma completo : Martedì 3 aprile alle ore 20.45 la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino per sfidare il Real Madrid, nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri, in vetta alla graduatoria di Serie A, si apprestano ad affrontare i campioni in carica per una grande rivincita dopo la finale di Cardiff. Nell’atto conclusivo dell’anno scorso, infatti, le Merengues si imposero nettamente 4-1, ...

Juventus - Dybala vola a Madrid : accordo ad un passo con il Real! [CIFRE - DETTAGLI] : Dybala-Real Madrid, accordo vicino. La Juventus è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Spal, il distacco dal Napoli adesso è solo di due punti, duello fino all’ultima giornata per lo scudetto mentre in Champions League il pensiero è rivolto al doppio incontro dei quarti di finale contro il Real Madrid. Nel frattempo movimento anche per quello che riguarda il mercato, si preannuncia un’estate caldissima. Nel ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo pronto a pagare per chiudere la grana con il Fisco : Madrid - Un assegno in bianco per archiviare tutto. Secondo 'El Mundo', Cristiano Ronaldo potrebbe chiudere nei prossimi giorni la contesa col Fisco spagnolo: l'attaccante del Real Madrid avrebbe ...