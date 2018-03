Il prossimo Parlamento sarà quello con il maggior numero di donne di sempre

Chi entra nel prossimo Parlamento? Molti candidati nuovi ma in fondo alle liste : Oltre due su tre dei candidati nei collegi uninominali, dove il risultato è più incerto rispetto ai collegi plurinominali, non ha alle spalle alcun mandato da parlamentare. È quanto emerge da un’analisi sulle candidature realizzata dall’Istituto Cattaneo. Le “new entry” in lista sono di più nei due partiti più «nuovi», come Leu e il M5S: rispettiva...

EMA - Parlamento Europeo in missione ad Amsterdam il prossimo 22 febbraio : Teleborsa, - La conferenza dei presidenti dell'EuroParlamento ha dato il via libera alla missione del Parlamento Europeo ad Amsterdam per verificare se esistano le condizioni per il trasloco della ...