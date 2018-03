Il prossimo Parlamento sarà quello con il maggior numero di donne di sempre : Le "quote rosa" del Rosatellum erano state aggirate con le pluricandidature, ma il nuovo Parlamento avrà circa il 35 per cento di parlamentari donne The post Il prossimo Parlamento sarà quello con il maggior numero di donne di sempre appeared first on Il Post.

Chi entra nel prossimo Parlamento? Molti candidati nuovi ma in fondo alle liste : Oltre due su tre dei candidati nei collegi uninominali, dove il risultato è più incerto rispetto ai collegi plurinominali, non ha alle spalle alcun mandato da parlamentare. È quanto emerge da un’analisi sulle candidature realizzata dall’Istituto Cattaneo. Le “new entry” in lista sono di più nei due partiti più «nuovi», come Leu e il M5S: rispettiva...

EMA - Parlamento Europeo in missione ad Amsterdam il prossimo 22 febbraio : Teleborsa, - La conferenza dei presidenti dell'EuroParlamento ha dato il via libera alla missione del Parlamento Europeo ad Amsterdam per verificare se esistano le condizioni per il trasloco della ...