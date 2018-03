Il primo cinema in Europa senza proiettore | parte da Zurigo l' era del CinemaLED

Consumi culturali - il cinema al primo posto. Spesa media 50 euro : Milano, 5 mar. , askanews, Nel 2017 8 italiani su 10 sono andati al cinema almeno una volta, 6 su 10 hanno visitato uno o più musei, 4 su 10 hanno visto una mostra e altrettanti sono stati a teatro: è ...

PERTINI – Il combattente : sarà dal 15 marzo al cinema il primo film ‘documento’ sul Presidente più amato dagli Italiani. : Attivista, detenuto, partigiano, politico integerrimo e infine Presidente della Repubblica, il “più amato dagli italiani”: questo e molto altro è stato Sandro PERTINI, come ci racconta il nuovo film ‘documento’ PERTINI – Il combattente. Scritto e diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, prodotto da Gloria Giorgianni con Cesare Fragnelli e Tore Sansonetti, il film sarà al cinema dal 15 marzo, distribuito da Altre ...

Svelato il vero motivo per cui la Marvel scelse Iron Man come primo tassello del proprio Universo Cinematografico - Best Movie : Costato 140 milioni, il film ne incassò oltre 580 in tutto il mondo! E questo, beh senza contare il merchandising! Fonte: WSJ

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal primo al 7 febbraio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf 2017 al costo di 15 euro , per un anno sarà ...

Federico Fellini - a Rimini rinasce il Fulgor : è il cinema dove il Maestro vide il suo primo film : Dovrebbe essere una buona notizia. Lo sarebbe comunque. Perché, in uno scenario sempre più cannibalizzato dai multisala, quella di un piccolo cinema che lotta, resiste e rinasce è già di per sé una bella storia. E merita di essere raccontata. Fosse solo per quella strana romantica nostalgia che, in barba alle nostre pigrizie quotidiane, continua a scuoterci, ad esempio, ogni volta che prendiamo tra le mani un vinile. Pur sapendo bene che mai ...