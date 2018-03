Il pittore dei Khmer rossi | Vann Nath | l' artista salvato dal

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Quando arrivarono per arrestarlolavorava curvo in un campo di riso. Correva l'anno 1978, e da tre anni itenevano la Cambogia sotto scacco. Compagni dei vietcong nella guerra anti imperialista contro gli Usa in Vietnam, dopo la caduta di Saigon erano tornati a casa a "purificare" il Paese perché lì, nell'Indocina francese, sarebbe dovuto nascere l'uomo nuovo socialista. Il primo passo per aprire la strada al Sol dell'avvenire era rieducare e plasmare le menti con l'ideologia maoista. Fu così che cominciarono gli arresti. Sparirono medici, ingegneri, intellettuali. Portare gli occhiali o saper parlare una lingua straniera era indice di alto grado di istruzione e tanto bastava per essere ritenuti nemici del nuovo corso. Poi fu la volta dei monaci buddisti, e infine dei contadini, deportati in massa in un clima di paranoia crescente. "Cercavano ...