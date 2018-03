Il Paradiso delle Signore non si farà a Torino | caso chiuso | “Non ci sono i margini”

Il Paradiso delle Signore per la terza stagione diventa una soap : La fiction campione di ascolti Il Paradiso delle Signore è pronta per la sua terza stagione: lo racconta Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola il 13 marzo. Ambientata negli anni ’50 e basata sulle vicissitudini di personaggi che gravitano attorno ad un grande magazzino, con la nuova serie di appuntamenti cambia la sua natura, ricalcando il percorso di “Incantesimo” (passato al Daytime): “la serie di Raiuno – si ...

Il Paradiso delle signore alle 14 su Rai1 - cancellato Zero e lode nonostante gli ascolti in crescita? : Il paradiso delle signore alle 14 su Rai1 per contrastare le soap opera di Canale 5: ecco tutte le anticipazioni di palinsesto. Il paradiso delle signore diventa soap quotidiana dal prossimo autunno? L’indiscrezione è lanciata in anteprima da Altro Spettacolo.it. Dal prossimo autunno sarà un nuovo ciclo de Il paradiso delle signore, declinato in stile […] L'articolo Il paradiso delle signore alle 14 su Rai1, cancellato Zero e lode ...