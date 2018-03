Il papa sulle orme di padre Pio | ' Un paese che litiga non cresce | è malato e triste'

19 marzo 2018 : regala al papà un’esperienza di benessere alle Terme della Salvarola - sulle colline di Modena : Gli uomini sono sempre più attenti al proprio aspetto fisico, ecco perché regalare un soggiorno di benessere potrebbe essere un’ottima idea per la festa del papà. In occasione del 19 marzo 2018 le Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, hanno pensato ad un pacchetto, valido tutto l’anno, per omaggiare l’uomo più importante della vita! Da parte delle mamme per una romantica pausa di relax e benessere termale. Da parte dei figli per un ...

Travolti dalla valanga sulle Alpi - morti papà e figlia di 11 anni. Sull'Etale un'altra vittima : Almeno tre persone, tra cui una bambina, sono morte in due diverse valanghe in Alta Savoia, nelle Alpi francesi. Un uomo di 44 anni e la figlia di 11 anni sono morti Travolti in In Val...

papa Francesco si è scusato per le sue dichiarazioni sulle vittime di abusi sessuali in Cile : Le aveva accusate di calunniare un vescovo, usando toni piuttosto duri: oggi ha fatto mezzo passo indietro The post Papa Francesco si è scusato per le sue dichiarazioni sulle vittime di abusi sessuali in Cile appeared first on Il Post.

Un importante cardinale ha criticato le parole di papa Francesco sulle vittime di abusi sessuali : Sean Patrick O‘Malley, arcivescovo di Boston, ha detto che quello che ha detto in Cile può aver causato «grande dolore ai sopravvissuti» The post Un importante cardinale ha criticato le parole di papa Francesco sulle vittime di abusi sessuali appeared first on Il Post.