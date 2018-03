Il papà di Mariam Moustafa | «Figlia mia | non posso seppellirti»

vanityfair

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Sopravvivere a un figlio è innaturale. Lo sa bene Hatim Dawod, che non dorme da circa un mese, da quando suaè stata aggredita da un gruppo di bulle, a Nottingham. Era la sera del 20 febbraio quando la baby gang composta da sole ragazze l’ha presa di mira alla fermata dell’autobus in Parliament Street. L’hanno strattonata, colpita, trascinata per oltre venti metri fino a quando è riuscita a salire su un autobus cercando protezione. Ma non è servito, hanno continuato a picchiarla fino a quando l’autista non è intervenuto. Un’aggressione così brutale che dopo due settimane in coma,, appena diciottenne, è morta. E insieme alla sua vita è volata via quella di una famiglia intera, ripete Hatim. Raggiungerlo al telefono non è semplice, in queste ore concitate il padre diè impegnato a chiedere giustizia per sua(per ...