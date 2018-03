Il mondo della Pallavolo Italiana piange la scomparsa di Fabio Volpe

Giornata mondiale della poesia - quella collettiva più lunga del mondo - e infinita - : Il 21 marzo si celebrano rime e versi. Ecco l'iniziativa RingraziareVoglio, al suo secondo anno di attività, e come partecipare

Nautica - i numeri della ripresa : produzione +13% - fatturato +19%. Yacht alla conquista del mondo - in Italia boom fino a 10 mt : LA SPEZIA - La Nautica Italiana è in ripresa e i nostri cantieri continuano a recitare un ruolo da leader sulla scena internazionale; la crisi post-2008 è ormai alle spalle e il...

E' la Giornata Mondiale della Felicità : sorridi con gli animali più contenti del mondo : Per riuscire a strapparvi un sorriso, vi proponiamo i 10 animali più contenti del mondo, sperando che ognuno di noi riesca a trovare ogni giorno, il modo per essere felice. a" data-cycle-paused="true"...

Coppa del mondo - le azzurre della sciabola vincono la prova a squadre di Atene : L'Italia vince la prova a squadre che conclude la tappa di Atene del circuito di Coppa del Mondo di sciabola femminile. Dopo una gara individuale non soddisfacente, le sciabolatrici azzurre hanno sfoderato una prestazione eccellente cogliendo, sulle pedane greche, il secondo successo della ...

Dazi : è allarme nel mondo della nautica da diporto. Le associazioni internazionali scrivono a Trump e Ue : ROMA - Scongiurare la guerra dei Dazi provocata da Trump e salvaguardare le aziende della filiera nautica che operano sull'asse Usa-Europa. E' l'imperativo che si sono dati gli...

Scherma - Coppa del mondo Atene 2018 : l’Italia trionfa nella gara a squadre della sciabola! Dominio totale delle azzurre : Dopo una prova individuale sottotono, le sciabolatrici azzurre si rifanno alla grande nella gara a squadre e conquistano il successo sulle pedane di Atene. l’Italia, campionessa del Mondo ed europea in carica, centra così il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sciabola femminile, dopo quello di Sint Niklaas, e si conferma numero uno del ranking. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida da OSCAR! La romana vince la Coppa del mondo della Mass Start! : Francesca Lollobrigida scrive una nuova, folgorante pagina di storia per lo Speed skating italiano. La romana ha chiuso al terzo posto la Mass start nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Minsk, in Bielorussia, aggiudicandosi il trofeo di specialità per la seconda volta in carriera dopo quello del 2014. Il successo parziale è andato allo sprint alla giapponese Ayano Sato, che ha preceduto di appena 5 centesimi la canadese Ivanie Blondin. ...

Stephen Hawking - l'utlimo studio due settimane prima della morte : ha predetto la fine del mondo : Stephen Hawking è morto lo scorso mercoledì: solo due settimane prima della morte ha presentato un documento di ricerca che prevede la fine del mondo e spiega come gli scienziati potrebbero rilevare le prove di un altro universo. La Teoria del tutto: 7 cose da sapere su Stephen Hawking Il professor Hawking è morto mercoledì all'età di 76 anni ...

Stephen Hawking - l'utlimo studio due settimane prima della morte : ha predetto la fine del mondo : Stephen Hawking è morto lo scorso mercoledì: solo due settimane prima della morte ha presentato un documento di ricerca che prevede la fine del mondo e spiega come gli scienziati potrebbero rilevare le prove di un altro universo. La Teoria del tutto: 7 cose da sapere su Stephen Hawking Il professor Hawking è morto mercoledì all'età di 76 anni ...

Stephen Hawking - l'utlimo studio due settimane prima della morte : ha predetto la fine del mondo : Stephen Hawking è morto lo scorso mercoledì: solo due settimane prima della morte ha presentato un documento di ricerca che prevede la fine del mondo e spiega come gli scienziati...

Putin governerà il mondo - l'Europa sarà una terra desolata : la previsione shock della veggente cieca : ... nota veggente bulgara morta nel 1996 all'età di 85 anni e conosciuta come la Nostradamus dei Balcani, della quale si è iniziato a parlare in ogni parte del mondo dopo aver scoperto che, in passato, ...

“Mai una crisi. Che coppia!”. Milly Carlucci - sapete chi è il marito? Sposati da 33 anni - 2 figli - mai un pettegolezzo. Una rarità nel mondo dello spettacolo. Chi è e cosa fa nella vita Angelo Donati - l’altra metà della regina di Ballando con le Stelle : Riflettori di nuovo puntati su Milly Carlucci, che è tornata con una nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la numero 13 del talent danzerino che si contende la gara di ascolti del sabato sera con ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Milly è la regina del sabato di Raiuno e, inevitabilmente, la curiosità dei telespettatori si accende anche su di lei, che è la padrona di casa, non solo sui concorrenti ...

Scherma - Coppa del mondo Atene 2018 : successo della rumena Bianca Pascu. Azzurre deludenti - nessuna supera gli ottavi : Delusione azzurra nella gara individuale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Sulle pedane di Atene infatti nessuna italiana riesce a superare gli ottavi di finale, dove si ferma Rossella Gregorio, il cui nono posto è quindi il miglior piazzamento delle nostre atlete. Primo successo in Coppa del Mondo per la rumena Bianca Pascu, grande sorpresa odierna, che dopo aver superato la campionessa del Mondo, l’ucraina Olga Kharlan, per 15-13 e ...

Scherma - Coppa del mondo Atene 2018 : successo della rumena Bianca Pascu. Azzurre deludenti - nessuna supera gli ottavi : Delusione azzurra nella gara individuale della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Sulle pedane di Atene infatti nessuna italiana riesce a superare gli ottavi di finale, dove si ferma Rossella Gregorio, il cui nono posto è quindi il miglior piazzamento delle nostre atlete. Primo successo in Coppa del Mondo per la rumena Bianca Pascu, grande sorpresa odierna, che dopo aver superato la campionessa del Mondo, l’ucraina Olga Kharlan, per 15-13 e ...