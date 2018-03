Il mio patrigno mi violentò quando avevo sette anni Questo ha cambiato il corso della

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 marzo 2018)post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoSono sopravvissuto all'abuso sessuale infantile. Nello specifico, e senza giri di parole, sono stato stuprato dal miodiverse volte alla settimana, dall'età di 7fino agli 11. Uso la parola "stupro" di proposito. Il termine "abuso sessuale infantile" è piuttosto ampio e indefinito. Chiedere a qualcuno: "Cosa dovremmo fare in merito all'abuso sessuale infantile?" è molto meno efficace che chiedergli: "Cosa dovremmo fare per tutti questi bambini che vengono stuprati?"I miei familiari mi dicono che prima degli abusi ero un bambino felice, estroverso. Adoravo ridere. Adoravo giocare. Adoravo cantare e ballare la mia canzone preferita, "Rubber Ducky" da "Sesame Street".Non ho ricordi di quel bambino. Nessuna connessione con lui. Quello non sono io. Non riesco ...